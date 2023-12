Fuochi d’artificio su Corso Vittorio Emanuele, la “bravata” del 1 Dicembre

Un Capodanno in anticipo proprio nel centro di Trani. Intorno alle 23.00 di venerdì 1 dicembre sarebbero infatti fatti esplodere alcuni fuochi d'artificio nel bel mezzo della strada su corso Vittorio Emanuele, all'angolo di Piazza della Repubblica nei pressi di un bar.Azione decisamente pericolosa e deplorevole. Compiuta, parrebbe, da individui che poi si sarebbero allontanati rapidamente.A testimonianza dell'accaduto un video, girato da un passante. Dalla registrazione appare nitida la scintilla dei botti, polrovienente probabilmente dal centro strada.Non è la prima volta che si odono scoppi nella città nelle ore notturne. Azioni, queste, inutili da definire pericolose, è palese che tra auto in movimento e semplici passanti, può facilmente scattare la tragedia.Ľaugurio, netto e preciso, è di un aumento dei controlli, decisamente necessari, in tutte le zone della città, così da evitare situazioni di disagio e pericolo come questa.