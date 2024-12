Galateo digitale: le skill delle buone maniere domenica al liceo Vecchi

IL Liceo Vecchi si rinnova ma non dimentica mai le "buone maniere". Sarà ospite Livio TENERELLI, consulente di Innovazione Digitale per Governo ed Europarlamento, coautore del libro "GALATEO DIGITALE": LE SKILLS DELLE BUONE MANIERE.Insieme alla ricca presentazione dell'offerta formativa del Liceo Vecchi, il 15 dicembre a Scuola, alle ore 11.30, ci sarà l'incontro con LIVIO TENERELLI e il suo GALATEO in rete.Il Liceo Vecchi si rinnova non dimenticando mai le "buone maniere" e le regole della convivenza civile: nuove skills, dunque, per un mondo che cambia a una velocità mai vista prima. In gennaio, grazie ai fondi PNRR, partirà infatti al Vecchi anche un percorso di formazione innovativo sul GALATEO DIGITALE a cura di Livio Tenerelli.Per questo e molto altro vi aspettiamo al Vecchi il prossimo 15 dicembre. Non mancate!