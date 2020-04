Gatto imprigionato per cinque giorni tra le impalcature: oggi è "liberazione" anche per lui

Social Video 20 secondi Salvataggio di un gatto in Piazza Longobardi

Il miagolio disperato si diffondeva per tutta piazza Longobardi da ben cinque giorni. Un gatto si era arrampicato tra le impalcature di un palazzo in ristrutturazione nella storica piazza tranese. Ogni tentativo di liberarlo era fallito. Il vuoto della piazza e del silenzio del lockdown (come potete ascoltare nel video che pubblichiamo) amplificavano, con un'eco intensa, il senso di desolazione di quella creatura.Per fortuna che, proprio oggi, giorno della Liberazione, è avvenuta questa piccola grande liberazione, ci sia concesso l'accostamento, grazie alla sensibilità e alla solerzia dell'associazione "Collarino Rosso" che ha segnalato il problema, della Polizia di Stato, dei Vigili Urbani e dei Vigili del Fuoco intervenuti celermente ma soprattutto grazie ad un cittadino che a sue spese ha pagato per l'installazione di un carrello che, come testimoniano le foto, ha facilitato la liberazione dell'animale. Un piccolo grande segno di attenzione e sensibilità che ci e' sembrato giusto raccontarvi.