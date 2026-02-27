Giacomo Marinaro - Conferenza stampa. <span>Foto Tonino Lacalamita</span>
Giacomo Marinaro - Conferenza stampa. Foto Tonino Lacalamita
Politica

Trani, terremoto nel PD: Marinaro lascia il partito e trascina con sé la maggioranza

Nata la nuova forza "Prossimamente Trani" con un intergruppo da 12 consiglieri: i dem restano con soli due rappresentanti.

Trani - venerdì 27 febbraio 2026 13.28
Lo strappo, ormai nell'aria da settimane, si è consumato ufficialmente questa mattina in uno scenario insolito e gravido di significato politico. L'avvocato Giacomo Marinaro, attuale Presidente del Consiglio Comunale, è stato costretto a scegliere, suo malgrado, il marciapiede antistante Palazzo di Città per convocare la stampa e annunciare il suo addio definitivo al Partito Democratico. Una rottura totale che non riguarda solo Marinaro: con lui lasciano i dem anche i consiglieri Denise Di Tullo, Saverio De Laurentis e Valentina De Cillis (quest'ultima pronta al subentro nel pomeriggio al posto di Irene Cornacchia). I quattro fuoriusciti confluiranno in "Prossimamente Trani", espressione politica di un progetto civico avviato lo scorso anno, che vedrà Luca Morollo nel ruolo di capogruppo in assise.

I numeri della crisi: nasce l'Intergruppo
Ma la vera onda d'urto per l'amministrazione Bottaro arriva dalla nascita di un nuovo Intergruppo consiliare. Marinaro ha infatti blindato un accordo trasversale che vedrà seduti allo stesso tavolo, oltre ai membri di "Prossimamente Trani", anche i consiglieri: Patrizia Cormio, Antonio Loconte, Antonio Angiolillo, Lia Parente, Carlo Ruggiero, Luigi Cirillo, Angela Bartucci. L'Intergruppo, che debutterà ufficialmente durante la seduta del Consiglio Comunale di oggi, potrà contare su una forza d'urto di ben 12 componenti. Al contrario, il Partito Democratico esce polverizzato dalla mattinata, restando rappresentato dai soli Federica Cuna e Anselmo Mannatrizio, a poco più di due mesi dal voto di maggio, la nuova situazione ridisegna completamente i rapporti di forza in vista della successione a Bottaro. In altro articolo, di imminente pubblicazione, un più ampio approfondimento sulla conferenza stampa

Di seguito il comunicato stampa che segna l'addio dal Partito Democratico
I consiglieri comunali di Trani, Denise Di Tullo, Saverio De Laurentis, Valentina Se Cillis e Giacomo Marinaro annunciano la loro uscita dal Partito Democratico in seguito alle recenti decisioni assunte in merito alla scelta del candidato sindaco per le elezioni amministrative di maggio 2026. «Negli ultimi mesi – dichiarano – abbiamo partecipato con senso di responsabilità e spirito costruttivo al tavolo di confronto finalizzato all'individuazione condivisa del candidato sindaco per la nostra città. Abbiamo creduto nella possibilità di costruire un percorso realmente partecipato, fondato sul dialogo, sul rispetto reciproco e sulla valorizzazione delle competenze e delle energie presenti sul territorio». «Con rammarico – proseguono – abbiamo invece dovuto prendere atto che la decisione finale è stata assunta altrove e comunicata come un'imposizione, senza alcuna possibilità di confronto reale o di discussione nel merito. Una modalità che non possiamo condividere, perché distante dai principi di partecipazione, trasparenza e democrazia interna che dovrebbero guidare ogni forza politica, soprattutto a livello locale». I consiglieri precisano che la scelta non è dettata da logiche personali, ma da una questione di metodo e di coerenza politica: «Riteniamo che le scelte che riguardano il futuro di Trani debbano nascere dal territorio, dall'ascolto della comunità e dal coinvolgimento autentico di chi quotidianamente rappresenta i cittadini nelle istituzioni. Quando questo viene meno, viene meno anche il senso della nostra appartenenza». Di Tullo, De Laurentis, De Cillis e Marinaro confermano il proprio impegno in Consiglio comunale, assicurando che continueranno a lavorare con determinazione e autonomia nell'esclusivo interesse della città di Trani e dei suoi cittadini. «Il nostro impegno per Trani – concludono – non cambia. Continueremo a portare avanti con coerenza e responsabilità le battaglie in cui crediamo, mettendo al centro la trasparenza, la partecipazione e il bene comune».Trani, 27/02/2026

  • Trani Amministrative 2026
Altri contenuti a tema
Trani 2026: ora c'è l'ufficialità, è Marco Galiano il candidato sindaco del centrosinistra Trani 2026: ora c'è l'ufficialità, è Marco Galiano il candidato sindaco del centrosinistra PD, M5S e civici puntano sul professore
Palazzo di Città e conferenze stampa: esposto del prof. Giuseppe De Simone Palazzo di Città e conferenze stampa: esposto del prof. Giuseppe De Simone Segnalate possibili irregolarità nell’uso degli spazi pubblici
Trani, l'urlo silenzioso di Fabrizio Ferrante: «Non sono disposto a un ulteriore sacrificio senza chiarezza» Trani, l'urlo silenzioso di Fabrizio Ferrante: «Non sono disposto a un ulteriore sacrificio senza chiarezza» Il Vicesindaco del PD blinda il "Campo Largo" su questioni di metodo, ma Ferrante lancia l'aut aut: «O cambia il modo di governare, o faccio altro nella vita».
Trani 2026, la Lista “PER” compatta il fronte progressista: pieno sostegno a Marco Galiano Trani 2026, la Lista “PER” compatta il fronte progressista: pieno sostegno a Marco Galiano L’Assessore Cornacchia e la Consigliera Laurora siglano l’intesa: «Galiano è la scelta migliore per autorevolezza e competenza»
Marco Galiano è il candidato del "Campo Largo", le sue prime dichiarazioni: «Un onore gigantesco, studierò ogni dossier per Trani» Marco Galiano è il candidato del "Campo Largo", le sue prime dichiarazioni: «Un onore gigantesco, studierò ogni dossier per Trani» Fumata bianca tra i progressisti: la figura 'esterna' di Galiano blinda l'alleanza. Dalla scuola al governo della città con l'obiettivo di coinvolgere i giovani
"OraTrani" sceglie la via della competenza "OraTrani" sceglie la via della competenza Ufficiale il sostegno alla candidatura dell’avv.Sebastiano De Feudis
Centrodestra tranese, il NPSI provinciale indica Mangione come candidato a Sindaco Centrodestra tranese, il NPSI provinciale indica Mangione come candidato a Sindaco I Socialisti Liberali e Riformisti della BAT chiedono una scelta politica chiara per Trani e frenano sull’ipotesi del “professionista prestato alla politica”
Trani, il "Patto di Responsabilità" di De Feudis: Claudio Biancolillo e Cecilia Di Lernia blindano la coalizione civica Trani, il "Patto di Responsabilità" di De Feudis: Claudio Biancolillo e Cecilia Di Lernia blindano la coalizione civica Un solo progetto, una visione condivisa: Trani riparte dal metodo e dalla responsabilità
“Tutti cantano Sanremo”: arriva a Trani l’esperienza HardKoro che trasforma il pubblico in coro
27 febbraio 2026 “Tutti cantano Sanremo”: arriva a Trani l’esperienza HardKoro che trasforma il pubblico in coro
Chiusura del Ponte Lama, Legambiente sollecita interventi urgenti per sicurezza e mobilità tra Trani e Bisceglie
27 febbraio 2026 Chiusura del Ponte Lama, Legambiente sollecita interventi urgenti per sicurezza e mobilità tra Trani e Bisceglie
Trani 2026: ora c'è l'ufficialità, è Marco Galiano il candidato sindaco del centrosinistra
27 febbraio 2026 Trani 2026: ora c'è l'ufficialità, è Marco Galiano il candidato sindaco del centrosinistra
Il “Cuore di Trani” si glassa di cioccolato artigianale
27 febbraio 2026 Il “Cuore di Trani” si glassa di cioccolato artigianale
Sequestrate armi, munizioni e due ordigni esplosivi in un complesso immobiliare nell’agro di Trani
27 febbraio 2026 Sequestrate armi, munizioni e due ordigni esplosivi in un complesso immobiliare nell’agro di Trani
Coalizione riformista verso le Comunali: Italia Viva sostiene il nome di Marco Galiano
27 febbraio 2026 Coalizione riformista verso le Comunali: Italia Viva sostiene il nome di Marco Galiano
Assistenza Specialistica: il Sindaco Bottaro sfida i nodi burocratici e chiede alla ASL di intervenire
27 febbraio 2026 Assistenza Specialistica: il Sindaco Bottaro sfida i nodi burocratici e chiede alla ASL di intervenire
Rigenerazione urbana e architettura al femminile: a Trani la lectio di Eliana Cangelli
27 febbraio 2026 Rigenerazione urbana e architettura al femminile: a Trani la lectio di Eliana Cangelli
Saverio Lomolino: la pagella che racconta il coraggio
26 febbraio 2026 Saverio Lomolino: la pagella che racconta il coraggio
La Soccer Trani vola in finale di Coppa Italia Dilettanti: affronterà lo Squinzano
26 febbraio 2026 La Soccer Trani vola in finale di Coppa Italia Dilettanti: affronterà lo Squinzano
© 2001-2026 TraniViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica telematica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
TraniViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.