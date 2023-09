“Giornata del cuore" alla Farmacia Turenum di Trani

Perché è importante l'NT-proBNP?

ipertensione

malattie delle arterie coronarie

malattie delle valvole cardiache

malattie del muscolo cardiaco

difetti cardiaci

infarto miocardio acuto.

Il tuo cuore è un tesoro, e la sua salute è di fondamentale importanza. Per questo motivo, la farmacia Turenum di Trani promuove la "Giornata del Cuore", un evento dedicato a prenderti cura del tuo cuore in modo semplice e accessibile, che si svolgerà in farmacia il prossimo 6 ottobre."In questa giornata speciale, ti offriamo l'opportunità di prenotare un test gratuito in farmacia che potrebbe salvarti la vita. Si tratta del test NT-proBNP, un esame diagnostico innovativo per la prevenzione dello scompenso cardiaco".È importante per prevenire la diagnosi di scompenso cardiaco ossia una condizione patologica in cui il cuore non pompa sangue sufficiente. Si tratta di una sindrome complessa che può derivare da diversi fattori:Il test NT-proBNP è noto per la sua semplicità e velocità. Il prelievo avviene tramite un piccolo pungidito, rendendolo indolore e conveniente. In pochissimo tempo, avrai accesso a risultati affidabili. I risultati del test sono affidabili come quelli ottenuti in laboratorio, grazie alla tecnologia in microfluidica attiva utilizzata. Questa innovazione garantisce una precisione senza pari nella diagnosi.Prenditi cura del tuo cuore e della tua salute partecipando alla "Giornata del Cuore". Prenota il tuo test gratuito in farmacia e fai il primo passo verso una vita più sana e un cuore più forte.Il tuo cuore merita tutto il tuo amore e la tua attenzione. Non perdere questa occasione per proteggere il tuo bene più prezioso. Sii presente alla "Giornata del Cuore" e prenditi cura di te stesso, perché la tua salute è la tua ricchezza più grande.Unisciti a noi in questa missione per promuovere la salute cardiaca e garantire un futuro più sano per tutti. Ti aspettiamo alla "Giornata del Cuore"!Per maggiori informazioniVia Giuseppe Di Vittorio 42/44, TraniTel/fax 0883 265354Cell/Whatsapp 370 1122153