Da Sun Store Trani riparte il benessere in Spa, i trattamenti consigliati per l'estate

Social Video 30 secondi Sun Store Trani

Sun Store, centro estetico in via Bari 39 (zona pozzo piano) dotato anche di una Spa privata e servizi per il benessere come massaggi, solarium trattamenti viso/corpo, è ripartito dal 18 maggio e vi dà i seguenti consigli per questa estate 2020.Alessandro, Spa manager e massaggiatore sportivo del centro, afferma che dopo il lockdown la clientela aveva necessità di effettuare alcuni trattamenti in particolare. Così per soddisfare tutte le richieste e regolare il flusso limitato come da decreto, nelle prime due settimane abbiamo effettuato orari prolungati. Ciò dimostra come si è evoluto il settore dell'estetica, che fino a qualche decennio fa era considerato un lusso: oggi, invece, sia l'uomo che la donna considerano la cura della persona come un esigenza di routine.C'è da dire che oltre il 60% degli appuntamenti era già stato programmato prima della riapertura grazie all'ausilio di un software gestionale ed un servizio di messaggistica istantanea su whatsapp. Il percorso Spa privato con sauna, bagno turco e vasca idromassaggio può finalmente riaprire dal 15 giugno in totale sicurezza, in quanto fra un percorso e l'altro la zona umida viene igienizzata accuratamente e alla vasca idromassaggio viene effettuato un filtraggio.Sauna e bagno turco anche d'estate? Certo! Non si tratta solo di passare un paio d'ore per abbattere stress mentale e stanchezza fisica, ma chi frequenta sauna (90°) e bagno turco (50°), oltre a rafforzare il sistema immunitario, è in grado di sopportare meglio le temperature estive e afose. Si tratta di un ottimo regalo da donare come buono alle persone che amiamo. Quali sono gli altri servizi richiesti in estate? Quest'anno sono stati particolarmente richiesti bendaggi freddi, fanghi drenanti, massaggi linfodrenanti a seguito del periodo sedentario forzato per ripristinare la circolazione e detossinare l'organismo.Anche il laser per l'epilazione definitiva è stato particolarmente richiesto e si è dimostrato un grande vantaggio per chi aveva già provveduto al trattamento senza ricorrere al "fai da te". Ma ancora: scrub corpo esfoliante per eliminare le cellule morte e preparare la pelle all'abbronzatura rendendola più luminosa e levigata; il nuovo trattamento viso della linea perfection MESSEGUÈ creato al momento per la cliente per contrastare i più comuni inestetismi seguito da un lifting massage garantendo la distensione dei muscoli e il drenaggio delle tossine.Alessandro ed il suo staff composto da Michela, Federica, Annalisa, Genny e Silvana colgono l'occasione per ringraziare i clienti che hanno sempre dimostrato fedeltà «premiando così la nostra serietà, qualità dei servizi nonché dedizione totale verso il cliente, elementi che da sempre ci hanno contraddistinto».Per seguire Sun Store basta collegarsi alle social Facebook (https://www.facebook.com/sunstoreprivatespa/) e Instagram (sunstorespa.it) e visitare il sito www.sunstorespa.it.Per ulteriori informazioni: Whatsapp +393475024317, Tel 0883400547 .