Studio Dentistico Dott. Domenico Cafagna: reperibilità e disponibilità per emergenze dentali

Messaggio informativo ai sensi dell'art. 2, D.L. 223/2006 e art. 1 co. 525, L. 145/2018

8 foto Studio Dentistico Dott. Domenico Cafagna

Lo Studio Dentistico Dott. Domenico Cafagna, situato a Barletta, offre un approccio professionale all'odontoiatria, con particolare attenzione alla gestione delle urgenze dentali. Ogni paziente viene seguito in modo personalizzato, con percorsi di cura chiari e condivisi fin dalla prima visita.Il numero dedicato 351 424 4413 consente ai pazienti di contattare lo studio per ricevere informazioni e supporto su problematiche dentali improvvise, con servizio di reperibilità anche al di fuori dei consueti orari di apertura, con un'organizzazione attenta alla gestione delle urgenze.Oltre all'assistenza per le emergenze, lo studio propone prestazioni nelle principali branche dell'odontoiatria: implantologia, protesi fissa e mobile, chirurgia orale, parodontologia, ortodonzia tradizionale e invisibile, conservativa, endodonzia e medicina estetica non invasiva o mininvasiva del distretto facciale. Ogni trattamento viene pianificato sulla base della situazione clinica del paziente, con spiegazioni trasparenti in tutte le fasi del percorso terapeutico.Le tecnologie aggiornate e i sistemi di radiologia presenti direttamente nello studio supportano la diagnosi accurata e la pianificazione delle terapie, permettendo un approccio sicuro, aggiornato e conforme alle indicazioni cliniche.Affidarsi allo Studio Dentistico Dott. Domenico Cafagna a Barletta significa poter contare su un'assistenza professionale, che combina le diverse specialità odontoiatriche con un'organizzazione pensata anche per le urgenze, con l'obiettivo di offrire al paziente chiarezza, sicurezza e continuità assistenziale.Contatti:Via Renato Coletta, 24 – BarlettaTel. 0883 1744413 | 📱 Cell. 351 4244413Facebook: Studio Dentistico Dott. Domenico Cafagna - Pronto Soccorso DentisticoInstagram: studiodentisticocafagnaAutorizzazioni e riferimenti:Autorizzazione sanitaria: Prot. n. 0098313 del 23/12/2024Responsabile sanitario: Dott. Domenico CafagnaAlbo degli Odontoiatri: n. 379 della BAT