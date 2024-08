Skincare dopo la spiaggia: consigli imperdibili per la bellezza e la salute della pelle (e non solo)

SPECIALE

Il periodo del relax, amato da tantissime persone, è finalmente arrivato.Quando si trascorre il tempo tra tintarelle e bagni in mare, il sole e la salsedine sono spesso piacevoli da sentire sulla pelle.è però necessario fare attenzione ad, così da evitare che diventino dei veri e propri nemici della pelle.Il primo step da considerare è laDato che, dopo una giornata in riva al mare, si ha a che fare anche con la necessità di eliminare i residui dei solari, prevenendo l'occlusione dei pori, l'optimum è il ricorso allaCon l'utilizzo di un detergente oleoso e di un altro schiumogeno, si hanno maggiori garanzie di un'azione profonda, con rimozione delle impurità e dei residui di sporco.Un paio di volte a settimana, a meno che non siano presenti scottature, è possibile procedere, dopo il ritorno dalla spiaggia, con un'Grazie a questo trattamento che, a seconda degli ingredienti, è adatto sia al corpo, sia al viso - nel primo caso, si può optare per componenti più abrasive - è possibile eliminare le cellule morte e ottimizzare la durata dell'abbronzatura.Importantissima è altresì l'applicazione di prodotti idratanti viso e di creme per il corpo con la medesima efficacia (ne trovi di svariate marche nella sezione dedicata del portale Farmacia CEF, l'e-shop di una delle cooperative storiche nel comparto).Essenziale è scegliere, note per avere anche un effetto lenitivo, a dir poco benefico dopo l'esposizione al sole.Grazie a questa tipologia di prodotto, da applicare, come tutti gli altri, dopo una doccia fresca e ristoratrice, è possibile regalare alla pelle nutrimento e, se si mantiene la giusta costanza nella skincare, un aspetto luminoso e una piacevole elasticità al tatto.Prendersi cura della propria bellezza al mare vuol dire focalizzarsi anche su un'altra parte del corpo: i. Quando ci si trova sulla battigia, è cruciale, in particolar modo se li si porta lunghi o se si ha l'abitudine di decolorarli, proteggerli con l'aiuto di un foulard o di un cappello. Esistono dei prodotti spray con effetto protettivo da applicare prima dell'esposizione e che hanno il vantaggio di un rapido assorbimento e di un piacevole effetto finish.Chi colora i capelli e ha l'abitudine di lavarli frequentemente durante le vacanze al mare, dovrebbe mettere in valigia un prodotto per preservare il colore dato dalla tinta.Per evitare che la chioma appaia fastidiosamente secca, ci si può concedere