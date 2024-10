Black Afgano Nasomatto

Ganymede Marc Antoine Barrois

Bois Imperial EssentialParfums

SPECIALE

L', l'estate è ormai un ricordo lontano e come ogni anno il desiderio diche rappresenti a pieno questa stagione diventa un chiodo fisso. Tra le foglie che si tingono di, le temperature che iniziano a calare e l'che si fa, il bisogno di qualcosa che ci faccia sentiree a nostro agio e ci dia la giustaè più che naturale. Oltre alla classica accoppiata dio dial collo, anche il profumo ricopre un ruolo fondamentale per accompagnarci in questa nuova stagione. Scopriamo insieme, quindi, alcuni tra ledella, perfette per affrontare l'Ecco una fragranza per fare un ingresso col botto nel cuore pulsante della. Come tutti i milanesi sanno, infatti, basta addentrarsi in qualche vietta del, per trovarsi in, luogo da cui prende il nome questo profumo di. Con le sue, Piazza Affari Eau de Parfum rappresenta a pieno le vibes che si respirano in questa piazza, tanto iconica, quanto discussa. Dal, infatti, proprio al centro dello spiazzo, svetta, provocatoria e imponente, l'opera di, L.O.V.E., meglio conosciuta come il, una scultura simbolo di protesta proprio contro il mondo della finanza, rappresentato dalla Borsa di Milano. Dentro Piazza Affari c'è tutto questo, l'eleganza dellee del, la delicatezza aromatica dellae il guizzo vivace dele degli. Una, ma, perfetta per l': un profumo da vero uomo (o donna) d'affari!Passiamo a un profumo che èallo stato puro. Come ogni fragranza disi ispira alla ricca e variegata vegetazione delle, laddove regna una perfetta. Tutto ciò non può che riflettersi in questo profumo che, con le suee l'che lo contraddistingue, rappresenta un autenticodal caos della città e dalla frenesia della vita quotidiana. Le cremose note die la dolcezza dellacreano un'e intrisa di, capace di portare chiunque, al periodo dell', quando si trovava conforto in un sempliceaccompagnato da un cucchiaino di. Ad ogni spruzzo la sensazione è di essere avvolti da unche scalda il cuore e l'anima. UnLa prossima fragranza nasce dalla creatività fuori dagli schemi del celebre maestro profumiere. Tra le sue numerose creazioni,è probabilmente quella che più di tutte ha riscosso, conquistando i cuori degli, grazie alla sua formidabilee alle sue. Questo profumo diha impiegato bene molteplici tentativi per venire alla luce, un tempo che gli ha permesso di diventare una vera e propria, che cattura con la suatutti coloro che desiderano far emergere la loro personalità cone un pizzico di. Con un tripudio di, che si unisce alle note verdi dellae a quelle fumose dell', Black Afgano è a tutti gli effetti una fragranza che mira a. Unache riscrive le regole della profumeria!Un profumo che metterà d'accordo sia gli amanti delche quelli della. Si tratta di, nato dalla collaborazionetra due grandi artisti, il designere il naso. Questa fragranza è in grado di farcon un dito, in tutti i sensi. L'ispirazione è, infatti,, undi Giove scoperto danel, caratterizzato da un manto roccioso e cosparso di crateri. Proprio come in una, Ganymede farà intraprendere a chi lo indossa une ricco di meraviglie. Dalle note luminose dele dello, a quelle più profonde del, fino al fascino senza tempo dellae dell'.... questo profumo è la scelta ideale per le personalitàche nella vita puntano sempre alle stelle!Chiudiamo con una fragranza che negli ultimi anni è diventata unamatissimo nel mondo della profumeria artistica che, pur essendo di, resta anche decisamente, vantando una concentrazione aldie undi. Anche in questo caso la firma è del profumiere franceseche, unendofinemente triturato, la vivacità dele del pompelmo e la terrosità del, crea un perfetto connubio di. Ma il protagonista assoluto diè il, ricavato da un processo biotecnologico super innovativo. Tutte queste materie prime si fondono sulla pelle alla perfezione, lasciando un veloche dura nel tempo. Insomma: un profumo daQuesti erano i. Non resta che scoprirli tutti e