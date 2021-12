Giornata internazionale del volontariato, a Trani scende in piazza la Croce Rossa Italiana

Si celebra oggi, domenica 5 dicembre, la giornata internazionale del volontariato. Quella di quest'anno sarà una ricorrenza speciale perché segnata dalla pandemia da Coronavirus che ha messo in ginocchio il mondo intero.La Croce Rossa Italiana del comitato di Andria sarà presente a Trani, in Piazza Quercia, per festeggiare questa giornata dedicata al volontariato.I volontari saranno presenti dalle ore 8.00 fino a cessata esigenza per avvicinare il cittadino e far conoscere l'attività dell'associazione. In questo periodo pandemico lodevole è stato il servizio posto dai volontari a favore della comunità.Con l'aiuto dei volontari si é agevolato il servizio medico presso gli hub vaccinali, per la vaccinazione anticovid da coronavirus. Già lo scorso anno ci fu il ringraziamento da parte del Capo dello Stato Italiano a favore dei tanti volontari che prestano la loro opera e aiutano il prossimo nelle attività socialmente utili.