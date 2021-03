Volontariato, Comune e Csv San Nicola insieme per la promozione d'iniziative

Su proposta dell'assessorato ai servizi sociali, la giunta ha approvato lo schema di protocollo d'Intesa da sottoscrivere con il Centro di servizio al volontariato "San Nicola", con lo scopo di consolidare una politica di promozione del ruolo del volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo della comunità, anche al fine di riconoscere un diverso valore sociale e una diversa funzione tra le variegate formazioni del privato sociale rispettando sia l'espressione del volontariato come forma di gratuità nell'impegno, sia la natura di quei soggetti sociali che, in forma di imprese senza scopo di lucro, perseguono fini di solidarietà sociale erogando servizi di qualità.L'istituzione di un rapporto ed organico tra l'Amministrazione comunale e il Centro di servizio al volontariato "San Nicola", garantirà: lo sviluppo di azioni informative finalizzate ad aumentare e migliorare la conoscenza delle realtà associative tranesi e dei bisogni territoriali; l'individuazione, la sperimentazione e la promozione di forme di rappresentanza degli organismi e delle reti del volontariato a livello comunale; un'attività finalizzata a migliorare la partecipazione degli organismi e delle reti del volontariato alla definizione dei piani di zona, in un'ottica di co-programmazione e co-progettazione; l'organizzazione e la realizzazione di percorsi formativi rivolti a gruppi di volontari, eventualmente integrati con operatori dei servizi sociali; la realizzazione di convegni, seminari, incontri pubblici, pubblicazioni e altri strumenti per la diffusione delle informazioni sul volontariato; la realizzazione congiunta di eventi di promozione del volontariato e della solidarietà organizzata del territorio del comune; l'apertura dello sportello per la promozione del volontariato.