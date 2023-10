Disabili e sessualità, un tabù da infrangere

Un tema di stretta attualità e di importanza rilevante che ha chiamato a raccolta numerosissimi operatori sociali. Ildei disabili è stato al centro dell'incontro organizzato dall' dall'associazionedi Trani, Bisceglie, Ruvo di Puglia, dedita alla difesa dei diritti dei ragazzi autistici e della loro integrazione sociale in collaborazione con la, i il, le associazioniUnquesto di cui ha parlato a lungo il dottor Michele Massimo Laforgia, psicoterapeuta e sessuologo, che crea problemi che gravano esclusivamente sulle spalle dei disabili e delle loro famiglie."Il benessere sessuale delle persone con disabilità – ha spiegato lo psicologo e sessuologo- è un tabù che si inserisce nel già complesso tabù relativo alla sessualità in generale. L'Italia è uno dei pochi paesi europei a non educare alla sessualità in alcun tempo ed in alcun luogo. Questo espone le persone con disabilità e le loro famiglie ad un ambiente sessualmente ostile in cui il benessere sessuale non è più un diritto ma un miraggio. Inoltre è un problema che grava esclusivamente sulle spalle delle persone con disabilità, delle loro famiglie e degli operatori che lavorano con loro."