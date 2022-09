Giovanni Vurchio: «Un’Italia migliore è ancora possibile»

L'On. Francesco Boccia, candidato capolista nel collegio plurinominale al Senato, nell'incontro con Giovanni Vurchio e i suoi oltre 400 sostenitori, in uno dei recenti incontri elettorali si è espresso così: «…grazie a Giovanni Vurchio per aver avviato questa campagna elettorale come se fosse il Capolista del Partito Democratico dalla Provincia di Foggia alla Provincia di Barletta-Andria-Trani.Lui la chiama candidatura di servizio al Partito Democratico, - prosegue Boccia - io preciso invece che dobbiamo esaltare la territorialità dei nostri Candidati alla Camera dei Deputati al Parlamento Italiano, perché noi vogliamo integrare con 300.000 posti di lavoro, la Pubblica Amministrazione nel Mezzogiorno d'Italia nei prossimi 4 anni, e questo Piano potrà essere attuato attraverso il PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza) che è il Piano d'investimenti con cui il Partito Democratico ha fortemente chiesto e voluto dall'Europa, a causa della Pandemia, contro il quale la Destra italiana ha votato con un NO secco.Questo Piano, soprattutto per i giovani e le nuove generazioni rappresenta un'altra idea dell'Italia, della scuola pubblica, sanità e trasporto pubblico locale gratuito ai giovani e ai pensionati. Un Piano che deve attuarlo lo Stato italiano ed è la politica del centrosinistra, precisando che il Partito Democratico è una grande comunità politica, in cui, possono anche cambiare i gruppi dirigenti nel tempo, ma è un Partito che è stato presente ieri, è presente oggi e lo sarà domani. Io ci sono e credo in questo Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), e dobbiamo crederci tutti, per realizzare un'Italia migliore.…". Un'Italia migliore è ancora possibile.Il 25 settembre 2022 - conclude Boccia - vota gli uomini di questo territorio Giovanni Vurchio, Sabino Zinni e Francesco Boccia, candidati alla Camera dei Deputati e al Senato del Parlamento Italiano, nella lista del Partito Democratico, per la Città di Andria, i Comuni e i Territori delle Province di Barletta-Andria-Trani e Foggia perché, un'Italia migliore è ancora possibile».