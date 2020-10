Giro d'Italia, oggi tappa a Trani: ecco il percorso

Oggi, sabato 10 ottobre è in programma il passaggio da Trani della tappa in linea del 103° giro d'Italia di ciclismo Giovinazzo – Vieste. Il passaggio dei ciclisti è previsto tra le 12.30 e le 13.30. Questo il percorso: via Bisceglie, via Malcangi, corso Imbriani, corso Vittorio Emanuele, piazza Indipendenza, via Barletta.Dalle ore 09.00 alle ore 13,00 di sabato 10 ottobre 2020 è disposto il divieto di fermata con obbligo di rimozione forzata nelle seguenti vie: via Bisceglie (intero tratto) su entrambi i lati della carreggiata; via Malcangi (intero tratto) su entrambi i lati della carreggiata; corso Imbriani (tratto compreso fra via Malcangi e corso Italia) su entrambi i lati della carreggiata; corso Vittorio Emanuele (tratto compreso fra corso Imbriani e piazza della Repubblica) su entrambi i lati della carreggiata; Piazza della Repubblica (tratto compreso fra via De Robertis e Corso Vittorio Emanuele) su entrambi i lati della carreggiata; corso Vittorio Emanuele (tratto compreso fra piazza della Repubblica e piazza Gradenigo) su entrambi i lati della carreggiata; piazza Gradenigo (tratto compreso fra via Sant'Agostino e via Alvarez) su entrambi i lati della carreggiata; corso Vittorio Emanuele (tratto compreso fra piazza Gradenigo e piazza Indipendenza) su entrambi i lati della carreggiata; piazza Indipendenza (tratto compreso fra via Anseramo e via Andria) su entrambi i lati della carreggiata; via Barletta (intero tratto) su entrambi i lati della carreggiata.Dalle ore 10,30 alle ore 13,00 di sabato 10 ottobre 2020 è disposta la chiusura al transito veicolare delle seguenti vie: via Bisceglie (intero tratto), via Malcangi (intero tratto), corso Imbriani (tratto compreso fra via Malcangi e corso Italia), corso Vittorio Emanuele (intero tratto), piazza Indipendenza e via Barletta (intero tratto).Le linee bus urbane ed extraurbane, nella circostanza, subiranno quelle modifiche di percorso e di fermata necessarie allo svolgimento della corsa.