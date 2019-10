Anche quest’anno il giro d’Italia passa da Trani

Fra pochi giorni verrà presentato il percorso del Giro d'Italia 2020. Infatti giovedì 24 ottobre a Milano verranno svelate tutte le 21 tappe della prossima edizione della Corsa Rosa, che si svolgerà da sabato 9 a domenica 31 maggio. In attesa della presentazione ufficiale, con molta probabilità, sembrerebbe che il giro passerà, come negli anni passati, anche da Trani.Innanzitutto abbiamo già la certezza che la Grande Partenza sarà dall'Ungheria, che ospiterà le prime tre frazioni. Si inizierà con una cronometro individuale di 9,5 km sulle strade di Budapest, con la strada in salita verso l'arrivo in Piazza della Trinità. Le due successive frazioni saranno adatte ai velocisti, essendo prevalentemente pianeggianti: 193 km da Budapest a Györ e 197 km da Székesfehérvár a Nagykanizsa.Si giungerà quindi in Italia, senza giorno di riposo, per tre tappe in Sicilia. I corridori inizieranno il cammino nel Bel Paese da Palermo, che sarà la sede di partenza della quarta tappa, che si concluderà ad Agrigento. Il giorno successivo ci sarà la Caltanissetta-Etna, con lo spettacolare arrivo in salita sul vulcano, dal versante inedito di Piano Provenzana. La sesta frazione sarà la Catania-Villafranca Tirrena, con la corsa che percorrerà quindi la costa est dell'isola. La risalita della Penisola partirà dalla Calabria, con la Mileto-Camigliatello Silano, poi ci si dirigerà verso la Puglia con la Castrovillari-Brindisi e la Giovinazzo-Vieste con appunto tappa a. Il passaggio della carovana rosa è previsto il 17 maggio.Il tracciato proseguirà sulla costa adriatica con l'approdo in Abruzzo, dove ci sarà il primo giorno di riposo e poi la decima tappa da San Salvo a Tortoleto Lido, con un percorso impegnativo, caratterizzato da numerosi strappi. Si passerà poi dalle Marche, con la partenza da Porto Sant'Elpidio, alla Romagna, con l'arrivo a Rimini. Seguirà una frazione con partenza e arrivo a Cesenatico, sul tracciato della celebre Nove Colli. Ci si sposterà quindi in Veneto con la Cervia-Monselice, mentre la 14ma frazione sarà una cronometro individuale da Conegliano a Valdobbiadene, in cui i corridori dovranno affrontare il Muro di Cà del Poggio. La seconda settimana di corsa si chiuderà in Friuli con la Rivolto-Piancavallo, in cui ci sarà quindi il duro arrivo in salita su cui vinse Marco Pantani nel 1998.