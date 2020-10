Giro d'Italia a Trani, divieti e chiusura al traffico da via Bisceglie a via Barletta

Sabato 10 ottobre è in programma il passaggio da Trani della tappa in linea del 103° giro d'Italia di ciclismo Giovinazzo – Vieste. Al fine di agevolare lo svolgimento della tappa ed il passaggio della carovana del giro sono stati adottati con specifica ordinanza dei provvedimenti relativi alla viabilità.Dalle ore 09.00 alle ore 13,00 di sabato 10 ottobre 2020 è disposto il divieto di fermata con obbligo di rimozione forzata nelle seguenti vie: via Bisceglie (intero tratto) su entrambi i lati della carreggiata; via Malcangi (intero tratto) su entrambi i lati della carreggiata; corso Imbriani (tratto compreso fra via Malcangi e corso Italia) su entrambi i lati della carreggiata; corso Vittorio Emanuele (tratto compreso fra corso Imbriani e piazza della Repubblica) su entrambi i lati della carreggiata; Piazza della Repubblica (tratto compreso fra via De Robertis e Corso Vittorio Emanuele) su entrambi i lati della carreggiata; corso Vittorio Emanuele (tratto compreso fra piazza della Repubblica e piazza Gradenigo) su entrambi i lati della carreggiata; piazza Gradenigo (tratto compreso fra via Sant'Agostino e via Alvarez) su entrambi i lati della carreggiata; corso Vittorio Emanuele (tratto compreso fra piazza Gradenigo e piazza Indipendenza) su entrambi i lati della carreggiata; piazza Indipendenza (tratto compreso fra via Anseramo e via Andria) su entrambi i lati della carreggiata; via Barletta (intero tratto) su entrambi i lati della carreggiata.Dalle ore 10,30 alle ore 13,00 di sabato 10 ottobre 2020 è disposta la chiusura al transito veicolare delle seguenti vie: via Bisceglie (intero tratto), via Malcangi (intero tratto), corso Imbriani (tratto compreso fra via Malcangi e corso Italia), corso Vittorio Emanuele (intero tratto), piazza Indipendenza e via Barletta (intero tratto).Le linee bus urbane ed extraurbane, nella circostanza, subiranno quelle modifiche di percorso e di fermata necessarie allo svolgimento della corsa. Nei prossimi giorni avranno luogo lavori di manutenzione stradale per migliorare le condizioni delle arterie interessate dal passaggio dei ciclisti.