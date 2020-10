Giro d'Italia, tutta l'emozione di Trani in pochi minuti

Centinaia di spettatori al passaggio dei ciclisti da via Bisceglie a via Barletta

Bagno di gente ad accogliere l'ottava tappa del giro d'Italia, che intorno le 12 ha toccato anche Trani. I ciclisti partiti da Giovinazzo e diretti a Vieste, sono stati accolti calorosamente da bambini, famiglie e anziani con bandierine dell'Italia, cappellini rosa e gadget a tema pronti a dare il loro supporto e grido di forza. La lunga onda di ciclisti è stata preceduta da diversi sponsor che hanno maggiormente ravvivato e creato un clima di festa in città per tutta la mattinata.Anche i commercianti hanno voluto dare il contributo: in corso Imbriani le strade sono state addobbate con tanti palloncini rosa. All'icrocio tra corso Imbriani e corso Vittorio Emanuele è stato affisso anche uno striscione realizzato dal Gruppo Gate '29 e recitante la scritta: "Onore a Marco Pantani", il ciclista scomparso nel 2004.Ad assicurare il buono svolgimento della manifestazione la Polizia Municipale che fin dalle prime ore di questa mattina ha assicurato lo sgombero delle strade dalle auto. Una nota dolente: i diversi assembramenti che si sono creati in particolar modo a ridosso delle principali vie del centro.