Gli Amici del Mare e TimeAut insieme a ripulire la costa di Trani

In situazioni come queste, aiutati dalla mite giornata invernale, non si può non dire che l'unione faccia la forza: e nella prima bonifica del 2024 ai volontari dell'associazione Amici del Mare - impegnata da anni nella bonifica del litorale della Città - si é unita l'associazione Time Aut -OdV . Un "bottino" di rifiuti che si è stati soddisfatti di raccogliere ma di cui si è ogni volta esterefatti e sorpresi, profondamente amareggiati, come se non ci si riuscisse ad abituare all'idea che la gente continua a considerare il mare come una discarica.Alle due associazioni non poteva mancare il prezioso supporto di Trani soccorso, pronto a intervenire Anche perché l'attività si è svolta davvero senza paura tra scogli e materiali potenzialmente pericolosi.Time Out è un'organizzazione di volontariato che riunisce famiglie di persone nello spettro autistico e che a scopo di creare una rete al fine di promuovere l'inclusione la formazione è un'adeguata informazione sull'autismo