Gruppo Con, Biancolillo: l'assessore Cecilia di Lernia resta in Giunta

Desideriamo rassicurare l'opinione pubblica che le voci circolate su presunte incertezze riguardo alla permanenza in giunta dell'Assessore Cecilia Di Lernia non corrispondono alla realtà.Le notizie circa probabili rimpasti non riguardano il movimento Con.La permanenza in giunta dell'avv. Cecilia Di Lernia non è, da parte nostra, in discussione poiché gode della fiducia dei vertici cittadini, provinciali e regionali del movimento.Per il movimento CONCLAUDIO BIANCOLILLO