Hastarci, domenica seconda data dell’Heart Fest presso la Porta Antica

Dopo il grande successo della prima data del 13 novembre con Davide Toffolo, il Circolo Arci di Trani "(H)astarci" e l'associazione "Indieclub" tornano con una serata all'insegna della cultura nel cuore del centro storico della città. Nata con l'obiettivo di riqualificare uno scorcio del centro storico trasformandolo in un palco e in un museo all'aperto, la serata si articolerà attraverso una visita guidata, una mostra fotografia e un live musicale.Un'occasione da non perdere per vedere la sotto una nuova luce.Ore 18 - Tur Uiat Cmtr StricL'evento sarà preceduto da una visita guidata del centro storico che avrà come tema principale l'intercultura millenaria della città di Trani. Si passeggerà nel cuore storico della città, tra i vicoli più suggestivi, passando per i luoghi che caratterizzano i vari culti attualmente attivi.Ore 19 - Artura Mstra TraicaLa mostra ospiterà scatti di fotografi locali professionisti e non. Ingresso gratuito.Ore 21 - Liv Alk MaConcerto acustico di Palko Gonda, giovane artista di strada indie-folk. Ingresso gratuito, inizio live ore 21.