"Fight For Love", iniziative per il Pride Month

Per questo motivo, in occasione del Pride Month, il circolo (H)astarci di Trani, il circolo "Arcigay Bat", lo studio di tatuaggi-galleria d'arte "Floatingflame" e le associazioni "Indieclub" e "Prisma" hanno ideato tre iniziative.

Di seguito i tre appuntamenti:

- 14/06 ore 19, in collaborazione con la libreria "Lunadisabbia", presentazione del libro "Estate verticale" della scrittrice, sceneggiatrice e produttrice italiana Chiara Sfregola. L'evento si terrà presso Teca Bevuta Naturale, in via Forges Davanzati a Trani



- 21/06 dalle 14, walk-in tattoo presso lo studio di tatuaggi – galleria d'arte "Floatingflame" e a seguire dalle 18 segue il party con djset, drink corner e banchetti in via Attilio Gisotti, 1E

- 28/06 alle 18, intervento di arte urbana ma per ora… non sveliamo nulla.

Durante il Pride Month, inoltre, le associazioni proponenti di attività commerciali e associazioni che intendono costituire una rete locale permanente per programmare delle azioni di sensibilizzazione durante tutto l'anno.

Per questo motivo le realtà aderenti esporranno sul proprio esercizio commerciale, insegna o vetrina, l'adesivo "Fight for love" che dimostrerà i loro impegno nella difesa quotidiana dei diritti delle persone Lgbtqia+.

Tutti gli interessati potranno richiedere all'indirizzo mail hastarci.trani@gmail.com o sulla pagina Ig "hastarci" di aderire alla rete.

La partecipazione agli eventi è libera, vi aspettiamo.

Giugno è il mese in cui si celebra la cultura LGBTQIA+. Senza dimenticare chi ha iniziato nel 1969, durante i moti di Stonewall, siamo qui ancora oggi a fare luce sui diritti negati, ostacolati e sempre da tutelare.