Fiera di me, l'evento organizzato dal circolo Hastarci Trani per celebrare la donna

Il circolo (H)astarci di Trani, con il Patrocinio del comune di Trani e in collaborazione con "Le Velò", "Luana Casaluce" e "Carolina Palella" e organizza: "Fiera di me", un evento in occasione della giornata internazionale della donna."Fiera di Me" è un momento per riconoscere il proprio valore: un evento gratuito che celebra la donna, la sua storia, la sua bellezza autentica.In un periodo storico in cui il dibattito sociale sulle donne è particolarmente acceso, questo progetto nasce come un'ode alla bellezza, alla forza e all'individualità di ogni donna con l'obiettivo di creare un momento di consapevolezza e valorizzazione personale, attraverso immagini che esaltino l'autenticità e la fierezza delle partecipanti.Un momento in cui le donne potranno raccontarsi attraverso la fotografia di Sissi e Carmela, e ricevere un ritratto fotografico.Oltre agli scatti di "Le Velò", sarà presente "Luana Casaluce", consulente d'Immagine che curerà il dialogo con le donne ritratte.Inoltre, sarà visitabile l'esposizione di "Carolina Palella" che esporrà le sue opere, raccontando la fierezza al femminile attraverso l'arte.Per garantire la privacy, l'evento è riservato esclusivamente alle donne che aderiscono all'iniziativa. Tuttavia, la mostra di Carolina Palella sarà aperta a tutti.Vi aspettiamo presso lo Chalet della Villa Comunale di Trani venerdì 7 marzo dalle 15 alle 19 e sabato 8 marzo dalle 10 alle 19.Per info: hastarci.trani@gmail.com