Il circolo Hastarci di Trani si unisce alla campagna nazionale "Orgoglio Antifascista"

Come circolo Arci cittadino ci uniamo alla campagna nazionale "Orgoglio antifascista" riempiendo la nostra città di manifesti. L'affissione, in questo momento storico, diventa un gesto collettivo a cui non vogliamo sottrarci.Nel celebrare gli 80 anni della Liberazione dal Nazifascismo, questo 25 Aprile rivendichiamo 80 anni di liberazioni, 80 anni di lotte antifasciste.L'antifascismo non è una bandiera da riporre nel cassetto del passato ma una pratica politica viva che si riattiva nelle lotte, un patto che ogni generazione ha il compito di difendere e rinnovare.Ci sentiamo lontan* dalle celebrazioni rituali che ripetono gesti retorici in coincidenza del 25 aprile: preferiamo pensare che l'antifascismo continui ad essere una risposta vivente alle sfide politiche, sociali, culturali ed economiche di oggi.Le sue radici sono nel passato, ma la sua forza è nel presente, dove si manifesta nell'opposizione a tutte le forme di oppressione che riconosciamo - e sappiamo che non si secca la radice di chi ha semi.Le foto selezionate per questa campagna CHEAP x ARCI attraversano 80 anni di lotte in Italia: partigiane, piazze gremite, movimenti femministi, operai e studenteschi, cortei contro il razzismo strutturale del nostro paese, manifestazioni contro la guerra, civili sulle barche di soccorso nel Mediterraneo, lavoratrici e lavoratori che a testa alta insorgono.Non sono solo immagini storiche, ma anche tracce di una resistenza contemporanea.Dichiarare la propria adesione all'antifascismo è anche un'affermazione di appartenenza, un modo di porsi nei confronti della società, di esprimere chiaramente la propria posizione contro ogni forma di oppressione.Una postura, una prospettiva, uno sguardo - da rivendicare, con orgoglio.Le foto da cui sono tratte i manifesti della campagna di CHEAP x ARCI "Orgoglio Antifascista – 80 anni di liberazioni" sono state generosamente messe a disposizione da: Agnese De Donato, Luciano Nadalini, Fototeca Gilardi, Fondo Anpi, Dino Fracchia, Uliano Lucas, Margherita Caprilli, Michele Lapini, Mediterranea.Ora e sempre, resistenza!