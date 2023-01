L'ex pm di Trani Michele Ruggiero condannato in Cassazione a sei mesi di reclusione

L'ex pm della Procura di Trani Michele Ruggiero è stato condannato dalla Corte di Cassazione di Roma a sei mesi di reclusione.Come si ricorderà, l'ex pm è coinvolto in due distinti procedimenti giudiziari: le accuse sono di falso ideologico con riferimento alla presunta falsificazione dei verbali di tre testimoni, e per violenza privata a carico di due testi nell'ambito di due distinti procedimenti per corruzione.Il primo processo vede l'ex pm della procura tranese accusato di presunto falso in un verbale nell'ambito dell'arresto, avvenuto nel 2014, del vice sindaco dell'epoca, Giuseppe Di Marzio (costituitosi parte civile con l'avv. Enrico Capurso): Ruggiero avrebbe sintetizzato una testimonianza in modo del tutto distonico rispetto alle effettive dichiarazioni e avrebbe poi omesso di depositare il cd con la fonoregistrazione integrale della testimonianza, «la cui esistenza emergeva solo a novembre 2019» nell'ambito del dibattimento in corso a Trani.L'altro processo, che vede parte civile il dott. Sergio de Feudis assistito dall'avv. Luigi Covella, riguarda i reati di falso aggravato, nell'audizione e per quanto concerne le modalità di redazione dei verbali di due testimoni rilevanti per la vicenda del sistema Trani2, e di violenza privata a carico degli stessi. Nei confronti di uno di loro, che affermava di non essere a conoscenza del pagamento di tangenti, Ruggiero, secondo l'accusa, avrebbe detto: "Ci vedremo tra un mesetto, però in una diversa posizione, tu stai dietro alle sbarre e io sto da un'altra parte… non ti sto impaurendo".Ruggiero, che ha sempre respinto ogni accusa, era stato condannato a sei mesi di reclusione dalla Corte di Appello di Lecce (in primo grado fu condannato ad un anno) per concorso in tentata violenza privata per fatti dell'ottobre 2015.Come si ricorderà le indagini riguardano presunte pressioni su tre testimoni nel tentativo di farli ammettere di essere al corrente del pagamento di tangenti all'ex comandante della polizia municipale di Trani, Antonio Modugno. Lo stesso Ruggero è stato rinviato a giudizio dalla Corte di Appello di Lecce nell'ambito dell'inchiesta che vede coinvolti anche Di Marzio e De Feudis.