I Due fratelli Silvano e Valerio D’Amore di Trani sul podio del Triathlon giovanile

Due fratelli, due categorie diverse e un risultato che porta ancora una volta il nome di Trani ai vertici dello sport giovanile. Sono, giovani atleti del, che si sono distinti nel, competizione di alto livello che ha coinvolto centinaia di giovani atleti provenienti daA brillare è stato, che ha conquistato un prestigioso, imponendosi al termine di campionato che ha richiesto preparazione, concentrazione e capacità di gestire uno sforzo atletico estremamente impegnativo. Ottimo anche il risultato del fratello maggiore, che ha ottenuto la. Due piazzamenti di assoluto rilievo, ottenuti ciascuno nella propria categoria di appartenenza, in una manifestazione che ha visto confrontarsi alcuni dei migliori giovani triatleti dell'area Sud.Dietro questi risultati c'è uno sport che troppo spesso viene relegato alla categoria degli "sport minori" e che, proprio per questo, rischia di non ricevere dalla stampa l'attenzione che meriterebbe.Il Triathlon è infatti una disciplina tra le più impegnative in assoluto:vengono affrontati nello stesso percorso agonistico e richiedono una preparazione atletica completa e meticolosa.Per arrivare a competere a questi livelli non basta il talento. Servono allenamenti quotidiani, spesso distribuiti su diverse ore, una rigorosa organizzazione della giornata, attenzione all'alimentazione e al recupero, oltre alla capacità di sopportare fatica e sacrifici.Ogni risultato ottenuto in gara è quindi soltanto la parte visibile di un percorso molto più lungo, fatto di allenamenti quando gli altri si riposano, di sveglie mattutine, di rinunce e di una costante ricerca del miglioramento.La storia dei fratelli D'Amore assume un significato ancora più importante perché i risultati sportivi non sono arrivati a discapito dell'istruzione. Al contrario,, dimostrando come l'impegno agonistico e quello nello studio possano convivere quando alla base ci sono organizzazione, determinazione e responsabilità.È proprio questo uno degli aspetti più significativi della loro esperienza. Dietro una medaglia non ci sono soltanto talento e capacità atletiche, ma anche la volontà di affrontare ogni giorno una routine fatta di allenamenti, scuola, studio, recupero e sacrifici.Per i fratelli D'Amore, peraltro, non si tratta della prima occasione in cui le loro prestazioni sportive attirano l'attenzione. Già nel, in occasione della, i due fratelli avevano conquistato un risultato significativo nella, gara di. In quell'occasione fu, mentre. Un'altra fotografia di una coppia di fratelli accomunati dalla stessa passione e dalla capacità di trasformare l'impegno quotidiano in risultati concreti. A distanza di un anno, i due giovani continuano dunque a distinguersi, questa volta in una disciplina ancora più complessa e articolata come il Triathlon.Le imprese di Silvano e Valerio meritano di essere raccontate non soltanto per il valore delle classifiche, ma anche per ciò che rappresentano. In un periodo storico nel quale molti giovani rischiano di trascorrere gran parte del proprio tempo libero in attività prevalentemente passive, tra smartphone e scrolling sui social, due ragazzi che scelgono di dedicare ogni giorno tempo ed energie allo sport, senza trascurare la scuola, possono rappresentare un. La stampa e il mondo dell'informazione hanno un ruolo importante anche in questo: raccontare gli sport meno conosciuti significa dare voce non soltanto agli atleti, ma anche ai valori che questi sport trasmettono. Il risultato di una gara passa, una medaglia si conserva nel tempo, ma. Per Trani, quindi, quella dei fratelli D'Amore è una storia sportiva da seguire., hanno dimostrato ancora una volta che anche lontano dai riflettori dei grandi sport è possibile costruire risultati importanti. E forse è proprio questo il momento di iniziare a guardare con maggiore attenzione anche a questi giovani campioni: perché dietro ogni loro gara ci sono ore di allenamento, sacrifici, studio e una determinazione che merita di essere conosciuta e valorizzata.