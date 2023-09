Spettacolo e adrenalina nella Trani Triathlon Sprint 2023, doppietta del Gs Fiamme Oro con Spimi e Tondi

Successo sportivo e organizzativo a tutto tondo per l'Atletica Tommasi Assi Triathlon Team, protagonista con il proprio affiatato staff di tesserati e volontari della "Trani Triathlon Sprint 2023" andata in scena domenica 10 settembre. È stata una quinta edizione da incorniciare sotto ogni aspetto, con il salto di qualità rispetto al passato – ratificato dalla promozione al rango di prova nazionale "Gold" – gratificato dal record assoluto di iscritti (circa 450) e dagli unanimi riscontri favorevoli da parte di atleti, tecnici ed addetti ai lavori provenienti da tutta Italia per una delle competizioni più partecipate dell'anno nel panorama centro-meridionale della disciplina.Allestita sotto l'egida del comitato regionale pugliese FITri con il patrocinio di Regione Puglia, Comune di Trani e Lega Navale Trani, la gara (articolata in tre frazioni: 750 metri a nuoto, 20 chilometri in bicicletta e ultimi 5 chilometri di corsa) non ha deluso le aspettative della vigilia regalando spettacolo ed emozioni fin dalla prima partenza riservata alle donne, con la 26enne marchigiana Sharon Spimi abile a confermare i pronostici della vigilia. Al rientro agonistico dopo un periodo segnato da infortuni e da alcuni interventi chirurgici, la talentuosa portacolori del G.S. Fiamme Oro si è imposta con autorevolezza acquisendo un buon vantaggio fin dalla frazione a nuoto, dilatato in maniera considerevole nel segmento in bicicletta e poi preservato nell'ultimo tratto, con crono finale di 1h00'40". Spimi ha preceduto di 2' sul traguardo di Piazza Marinai d'Italia la tenace Cristina Ventura in forza al team siciliano Magma Team, mentre sul terzo gradino del podio è salita la promettente giovinazzese Giorgia Abbatantuono (Netium), attuale campionessa tricolore di aquathlon Youth B e nell'occasione vincitrice di categoria.In ambito maschile la "Trani Triathlon Sprint 2023" è stata caratterizzata da un sostanziale equilibrio nei giochi al vertice soprattutto nelle prime due frazioni, con la nutrita pattuglia della Magma Team a vivacizzare la kermesse. Nel tratto conclusivo di corsa, tuttavia, il salentino Federico Tondi (anch'egli alfiere del G.S. Fiamme Oro, appartenente alla categoria Junior) ha rotto gli indugi assestando l'allungo risolutore che gli ha permesso di trionfare a braccia alzate nel tempo di 53'33", a precedere il siciliano della Magma Team Salvatore Maccarrone (53'47") ed il generoso campano Emanuele Faraco (Terra dello Sport) con 53'52". A seguire ben cinque portacolori della Magma Team (nell'ordine Lombardo, Geraci, Giacalone, Pruiti e Ventura) con top ten completata da Spanu (Fuel Triathlon) e Melani (Canottieri Salò). Undicesimo all'arrivo il vincitore dell'edizione 2022, Alessandro D'Ambrosio (Circolo Canottieri Napoli).In tanti hanno inteso rimarcare il clima di condivisione e di sano agonismo della manifestazione all'interno di un'autentica festa dello sport culminata in una ricca premiazione. La "Trani Triathlon Sprint 2023", mirabilmente coordinata dal direttore di gara Giampiero Angelilli e dal referente settore triathlon della "Tommaso Assi" Paolo Manno, ha rappresentato infatti la quinta tappa del prestigioso circuito interregionale "Magna Grecia" ed ha rappresentato la prova unica del Campionato Regionale Age Group, oltre a rientrare tra le gare nazionali dell'Aeronautica Militare nell'ambito delle iniziative per il centenario della costituzione dell'Arma Azzurra.Lo staff organizzatore dell'Atletica Tommaso Assi, capeggiato dal presidente Giovanni Assi, non avrebbe potuto auspicare esito migliore a pochi giorni dalla festa celebrativa per i 40 anni dalla propria fondazione, in programma venerdì prossimo alle 18.00 nella sala convegni di Palazzo San Giorgio, che andrà a sua volta a precedere il prestigioso appuntamento con la "Tranincorsa Half Marathon 2023" di domenica prossima.