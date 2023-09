Trani Triathlon Sprint 2023, fischio d'inizio oggi alle 14.30

Fischio d'inizio questo pomeriggio alle 14.30 in piazza Marinai d'Italia per la "Trani Triathlon Sprint 2023", con l'organizzazione dell'Atletica Tommaso Assi Triathlon Team, sotto l'egida della FITri e con il patrocinio di Regione Puglia, Comune di Trani e Lega Navale di Trani. Circa 500 atleti provenienti da tutta Italia sono giunti in città per partecipare alla 5 edizione di questa gara gold e 5° tappa del circuito magna Grecia, valida dunque sia quale quinta tappa del prestigioso circuito interregionale "Magna Grecia" sia quale Campionato Regionale Age Group, oltre a rientrare tra le gare nazionali dell'Aeronautica Militare nell'ambito delle iniziative per il centenario della costituzione dell'Arma Azzurra.Tra le iniziative di punta per le celebrazioni del quarantennale di attività dell'Atletica Tommaso Assi, la "Trani Triathlon Sprint" sarà articolata in tre frazioni (750 metri a nuoto, 20 chilometri in bicicletta e ultimi 5 chilometri di corsa) con partenza e arrivo nell'affascinante scenario della Baia dei Pescatori, a ridosso del "quartier generale" dell'evento collocato in Piazza Marinai d'Italia.Al momento il numero degli iscritti ha già superato quello della passata edizione a quota 500, suddivisi nelle diverse fasce (Youth B, Juniores, Senior e Master), con la presenza di una folta pattuglia pugliese, ma al contempo anche di numerosi quotati specialisti provenienti da ogni angolo d'Italia. Tra gli atleti più attesi spiccano i nomi di Sharon Spimi (26enne marchigiana, da diverse stagioni tra le migliori interpreti del triathlon azzurro) e del promettente salentino Federico Tondi, entrambi in forza alle Fiamme Oro, oltre al vincitore della scorsa edizione, Alessandro D'Ambrosio (Circolo Canottieri Napoli). In gara anche la giovinazzese Giorgia Abbatantuono (Netium), campionessa tricolore di aquathlon 2023 nella categoria Youth B, nonché gli esperti pugliesi Michele Insalata (Otre Triathlon Team Noci) e Marcello Roncone (Freedogs Castellana) che hanno iscritto in passato il loro nome nell'albo d'oro della manifestazione.Come da consolidata "mission" della "Tommaso Assi", particolare attenzione è rivolta alle tematiche di carattere sociale. Alla "Trani Triathlon Sprint 2023" sono legate infatti due lodevoli iniziative (progetto AISM e progetto regionale "Allenati contro la Violenza").