Successo in casa Assi triathlon team

La ASD Atletica Tommaso Assi & Triathlon Team, settore triathlon, (battezzata con il nome #TA3T) guidato dal responsabile tecnico delle attività giovanili Fitri, coach Alessandro Botta, si è Classificata 2ª al trofeo sviluppo giovanissimi, nella categoria Esordienti e ragazzi, e al 4ª\12 al Circuito Interregionale Macroarea Sud Triathlon che si è concluso il 6 ottobre. I 9 Gli atleti protagonisti della ASD Atletica Tommaso Assi & Triathlon Team, denominata TA3T sono stati:Erika Pastore, categoria Youth B F. 3ª classificata, gareggiando in tutte e 5 le tappe;Claudia Pastore, categoria RAGAZZI F. 2ª classificata, gareggiando in tutte e 5 le tappe;Leonardo Palmieri, categoria Ragazzi M. 7º classificato, gareggiando in tutte e 5 le tappe;Michele Lettini, categoria Ragazzi M. 9º classificato, gareggiando in 3\5 tappe;Marco Vitti, categoria Ragazzi M. 14º classificato, gareggiando in 2\5 tappe;Gabriele Musicco, categoria Esordienti M. 2º classificato, gareggiando in 4\5 tappe;Samuele Tundo, categoria Esordienti M. 3º classificato, gareggiando in tutte e 5 le tappe;Vincenzo Palmieri, categoria cuccioli M, 1º classificato, gareggiando in tutte e 5 le tappe;Alessandro Vitti, categoria Cuccioli M, 9º classificato, gareggiando in 2\5 tappe.Sono stati notevoli i miglioramenti nella frazione natatoria dei giovanissimi ragazzi grazie al lavoro impeccabile del coach Fin Fedele Cafagna, aggregatosi al team in corso della stagione, che ha allenato i triatleti sia in mare sia in piscina.Il tecnico Alessandro Botta infatti dice: "E' stata una stagione ricca di attività, gare, partecipazione, soddisfazioni e successi! I nostri atleti per una stagione intera sono stati molto attivi nelle attività sportive, infatti oltre il triathlon molti di loro hanno fatto gare di nuoto, di atletica, allenamenti di ciclismo congiunti con il team I love smile - Il maestro Ciro, allenamenti nella riserva naturale di boccadoro, beneficenza durante le consegne alimentari in bici nel periodo natalizio e hanno anche partecipato alle attività ludico sportive organizzate da Fiab Trani. I ragazzi hanno inoltre preso parte alle gare nazionali di Magione (Duathlon) e Montesilvano (Aquathlon). Mi complimento con ogni atleta per l'impegno e l'atteggiamento avuto nelle gare oltre che per i risultati ottenuti. In particolar modo Erika Pastore, grande atleta determinata e con senso di sacrificio, che funge da leader nel team e un riferimento per ognuno di loro. Ho lavorato molto sull'educazione allo sport facendo svolgere attività di cittadinanza attiva per far comprendere loro l'importanza del rispetto dei compagni di squadra, dell'ambiente e degli avversari. Tutti questi elementi sono fondamentali per uno sportivo in quanto consentono all'atleta di allenarsi in un ambiente sano e sereno. Infine ringrazio i genitori per l'interesse e per accompagnare i figli in questo percorso sportivo, il presidente Dott. Giovanni Assi e il responsabile triathlon are Group Giampiero Angelilli, per il supporto mai mancato".