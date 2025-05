Trani Triathlon: emessa l'ordinanza sulla viabilità per il 24 e 25 maggio

Dalle ore 17.00 del giorno 24 MAGGIO 2025 alle ore 14.00 del giorno 25 MAGGIO 2025 sia adottato DIVIETO DI FERMATA CON RIMOZIONE FORZATA in PIAZZA SANTA MARIA DI COLONNA – intera AREA , al fine di consentire l'allestimento delle attrezzature della gara e svolgimento della manifestazione apponendo conforme e idonea segnaletica stradale; Dalle ore 06.00 fino al termine gara (ore 14.00) del 25 MAGGIO 2025 - DOMENICA siano adottati il DIVIETO DI FERMATA CON RIMOZIONE FORZATA su ambo i lati, apponendo conforme e idonea segnaletica stradale in:

VIA TEVERE

LUNGOMARE CRISTOFORO COLOMBO – TRATTO COMPRESO FRA PIAZZA SANTA MARIA DI COLONNA E PIAZZA NATALE D'AGOSTINO

PIAZZA NATALE D'AGOSTINO - COLLEGAMENTO FRA LUNGOMARE C. COLOMBO E VIA TASSELGARDO

VIA TASSELGARDO – INTERO TRATTO

VIA MALCANGI – TRATTO COMPRESO FRA VIA TASSELGARDO E VIALE DE GEMMIS

VIA BISCEGLIE – TRATTO COMPRESO FRA VIALE DE GEMMIS E LIMITE TERRITORIO DI TRANI

VIALE DE GEMMIS – TRATTO COMPRESO FRA VIA MALCANGI E PIAZZA MARINAI D'ITALIA

PIAZZA MARINAI D'ITALIA – INTERA AREA

LUNGOMARE MONGELLI – INTERO TRATTO

VIA AMALFI – INTERO TRATTO

«Ilrappresenta un'importante occasione per promuovere lo sport e il benessere nella nostra comunità, e siamo certi che sarà un successo grazie anche alla collaborazione di tutti. Si invitano pertanto i cittadini e i visitatori a prendere visione delle modifiche alla viabilità e a pianificare i propri spostamenti tenendo conto delle chiusure. L'Associazione Sportiva Tommaso Assi si scusa per gli eventuali disagi e ringrazia la cittadinanza per la collaborazione e la comprensione».Questo il comunicato emesso dall'che è affina gli ultimi preparativi organizzativi per una manifestazione sportiva presentata, in tutta la bellezza ed importanza, lo scorso 22 maggio al Monastero di Colonna.Emessa intanto l'(nr.315 del 23/05/2025) che disciplina la viabilità nei giorni 24 e 25 maggio, queste le indicazioni: