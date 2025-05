Trani Triathlon Olimpico Gara Gold & Aquathlon 2025 unica tappa del sud Italia del circuito nazionale

Vincono la VII edizione il favorito Sergiy Polikarpenho, 27enne torinese di origini ucraine, già campione Italiano 2024 di Triathlon Olimpico del Gruppo sportivo Carabinieri e la catanese Nicoletta Santonocito della Magma Team. Terzi i pugliesi Michele Insalata (Otre Triathlon Team Noci), campione italiano 2025 di Duathlon Classico, e la promessa giovinazzese Vanessa Lafronza (Polisportiva Amici di Marco Bitonto), che riconferma la posizione del 2024Un vero e proprio evento spettacolare per la città di Trani tra sport, agonismo e prevenzione. Una straordinaria partecipazione di atleti da ogni parte d'Italia, dal Trentino alla Sicilia, più di 400 gli iscritti, per la due giorni della VII edizione della "Trani Triathlon Olimpico Gara Gold – No Draft & Aquathlon 2025", in calendario sabato 24 e domenica 25 maggio nella cittadina del nord barese con l'organizzazione dell'Atletica Tommaso Assi Triathlon Team, sotto l'egida della FITri e con il patrocinio del Ministero dello Sport, Coni, Regione Puglia, Città di Trani, in collaborazione con LILT Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori, Asl Bat, Guardia di Finanza, Arma dei Carabinieri, Capitaneria di Porto, Polizia Municipale, OER, Associazione Polizia di Stato, Lega Navale di Trani, con la media partner di Rai Sport, Rai Puglia e TGR Puglia.All'inizio della manifestazione è stato rispettato un minuto di raccoglimento in ricordo di un grande atleta come il pugile Nino Benvenuti e dell'ex sindaco di Trani Carlo Avantario, entrambi appena scomparsi. Al minuto di silenzio è seguito l'inno nazionale eseguito dalla Fanfara del Corpo della Guardia di Finanza che si stagliava sullo scenario mozzafiato del Monastero di Colonna.La competizione è stata l'unica nel sud Italia del prestigioso circuito "Triathlon Nazionale No Draft", e promossa per il terzo anno consecutivo al rango di gara "Gold", valida sia quale seconda tappa nazionale (1ª tappa Pisa - 2ª tappa Trani - 3ª tappa Lovere - 4 ª tappa Cesenatico), sia quale Campionato Regionale individuale ed a squadre Age Group. La gara è stata preceduta, sabato 24 maggio, dall'Aquathlon classico per Age Group e Campionato Regionale Giovanile, che prevedeva un chilometro di nuoto e 5 km di corsa.A dare lustro alla manifestazione, oltre alla presenza del presidente della ASD "Atletica Tommaso Assi Triathlon Team", Giovanni Assi, affiancato dal referente del settore triathlon della società Paolo Manno e dal direttore di gara Giampiero Angelilli e dalla responsabile marketing Cristina Allegretti, anche quella del Presidente regionale della Federazione Italiana Triathlon Antonio Tondi, del presidente del CONI Puglia Angelo Giliberto, con il delegato CONI BAT Antonio Rutigliano ed il referente cittadino CONI Anselmo Mannatrizio. Non è mancata anche una rappresentanza politica importante con l'assessore regionale ai Trasporti e Mobilità sostenibile Debora Ciliento e l'assessore allo sport della Città di Trani Paola Valente.La gara, articolata in tre frazioni (1500 metri a nuoto, 40 chilometri in bicicletta e gli ultimi 10 chilometri di corsa), con partenza e arrivo rispettivamente nell'affascinante scenario della Baia dei Pescatori e della Piazza del Monastero di Colonna, si è sviluppata nell'area che va da Piazza Marinai d'Italia fino a tutto il lungomare, da via Tasselgardo a via Malcangi, fino a via Giovanni Bovio, nel territorio di Bisceglie, e alla zona del Monastero di Colonna (zona cambio bici).Sullo sfondo della competizione, la bellezza incontestabile della baia del Pescatore sul Lungomare di Colonna, del Monastero di Santa Maria di Colonna e di tutta la Perla dell'Adriatico.Le condizioni meteo avverse, a causa di un forte vento di maestrale e del mare mosso, non hanno impedito ai 232 atleti, che si confrontano ogni giorno con il superamento dei propri limiti, di gareggiare al top, dando tutto in termini di impegno e di energie. Una folla festante ha incitato i triatleti durante il percorso, dallo start sino al traguardo.Si è partiti con la gara femminile nella quale ha tagliato per prima il traguardo in meno di due ore (con un tempo di 1:59:41.137) la catanese Nicoletta Santonocito (categoria S2) della Magma Team, riuscendo quest'anno a conquistare il gradino più alto del podio, dopo il secondo posto dell'anno scorso, sempre a Trani. Immediatamente dopo, con un tempo di 2:02:50.359 ha varcato il traguardo la romagnola di Misano Adriatico Alessia Righetti (cat. S1) della Triworld Chieti e, terza, in due ore, dieci secondi e 25 centesimi (2:10:25.405), unica pugliese sul podio, Vanessa Lafronza (cat. S2) di Giovinazzo (Ba) che gareggia per la Polisportiva Amici di Marco Bitonto, confermando il terzo posto dello scorso anno.Per la gara maschile ha trionfato in 1:43:22.816 il superfavorito 27enne torinese di origini ucraine Sergiy Polikarpenho (cat. S2, Campione Italiano 2024 di Triathlon Olimpico del Gruppo sportivo Carabinieri). A distanza di due minuti e una manciata di secondi, con un tempo di un'ora, 45 minuti e 54 secondi (1:45:54.924), il trentino Alessandro Degasperi (cat. M2) della Doloteam, anch'egli favorito prima della gara, specialista negli Ironman e vincitore nel 2018 dell'Ironman di Lanzarote, seguito dall'unico pugliese sul podio Michele Insalata (cat. M1) dell'Otre Triathlon Team Noci, già campione italiano 2025 di Duathlon Classico e vincitore a Trani dell'edizione del 2019, terzo con un tempo di 1:47:44.167. Tutti i risultati disponibili al link: ICRON Evolution.Grande attenzione, come sempre, da parte della famiglia Assi, al binomio sport e salute, che caratterizza ogni manifestazione organizzata dall'ASD 'Tommaso Assi', con la conferma, in funzione dell'educazione alla prevenzione, della solida partnership con la LILT (Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori), presieduta dal professor Francesco Schittulli, e di quella con la ASL Bt, grazie alla collaborazione del commissario straordinario Asl Barletta-Andria-Trani Tiziana Dimatteo, della responsabile del Centro Screening della Asl Bt, dott.ssa Sabina Di Donato e della Dirigente Responsabile UOSVD Informazione, Comunicazione, Polo Universitario e Formazione e referente Asl Bt Micaela Abbinante.L'Asl Bt è stata presente nelle due giornate con preparato e qualificato personale medico ed infermieristico di Medicina dello Sport, Cardiologia, Sicurezza Alimentare (Sian). Sono stati effettuati test HCV (per l'Epatite C), formazione sugli screening oncologici mammografici, della cervice uterina e del colon retto, con la distribuzione di materiale informativo attraverso la presenza di stand e gazebo, dove è stato possibile ricevere anche brochure e materiale informativo. Un efficace strumento per sensibilizzare ed informare il pubblico presente su tematiche di interesse sanitario, di prevenzione, promozione della salute e dei corretti stili di vita.Da sottolineare anche l'attenzione della "Tommaso Assi" all'aspetto culturale. Ad assecondare le esigenze di atleti e accompagnatori giunti a Trani per il weekend di sport, salute e spettacolo, anche l'organizzazione di un affascinante tour culturale, ricco di storia "Trani: tra Storia, Arte e le emozioni e le location della fiction Gerry", fortunata serie in onda in questo momento sulla rete ammiraglia RAI, ambientata proprio a Trani, tanto per consolidare l'importanza di questi eventi come attrattori per un sempre più crescente turismo sportivo.All'impeccabile organizzazione della A.S.D. Tommaso Assi, egregiamente coordinata dal referente del settore triathlon Paolo Manno e dal direttore di gara Giampiero Angelilli e supportata dal consiglio del direttivo, con le tante Associazioni di volontariato e il coordinamento della Polizia Municipale di Trani affidato al Comandante del Corpo Municipale della Polizia Locale Leonardo Cuocci Martorano e al Magg. Domenico Miccoli, impegnati a rendere confortevoli e sicure le gare, va il plauso delle autorità sportive presenti. Un apprezzamento speciale da parte del direttivo della ASD Tommaso Assi va al capitano Antonino Indelicato della Capitaneria di Porto di Barletta per la professionalità espressa in funzione dello svolgimento della gara nello specchio acqueo.Per lo svolgimento in massima sicurezza di tutta la manifestazione indispensabile l'impegno del Comandante Provinciale dei Carabinieri della BAT il Colonnello Massimiliano Galasso, del comandante provinciale di Barletta Colonnello Pierluca Cassano e del Comandante della Guardia di Finanza di Trani Capitano Giorgio Di Giovanni.Doveroso, infine, il ringraziamento a chi sostiene l'intera manifestazione che si conferma un appuntamento di spicco nel panorama del triathlon nazionale. Una grande festa dello sport sempre più proiettata a diventare un evento spettacolo, anche grazie al particolare coinvolgimento del pubblico.«Siamo immensamente grati – ha dichiarato Giovanni Assi, Presidente dell'Atletica Tommaso Assi Triathlon Team – per il sostegno di tutti gli sponsor e il supporto di tutte le istituzioni che hanno contribuito al successo della 7^ edizione del Triathlon Olimpico - No Draft, a partire dalla Regione Puglia, Comune di Trani, Comando della Polizia Municipale di Trani e di Bisceglie, Prefettura BT, Forze dell'Ordine a noi molto vicine, a cominciare dall'Arma dei Carabinieri e dalla Guardia di Finanza, che ancora una volta ci ha pregiato della sua Fanfara, senza dimenticare tutte le donne e gli uomini della grande famiglia della 'Tommaso Assi' che hanno lavorato incessantemente per la realizzazione di questo grande evento. È a loro che va il mio più grande ringraziamento.Con il suo format Olimpico No Draft - ha concluso il presidente -, la Tranitriathlon ha offerto uno spettacolo di alto livello tecnico e agonistico, attirando l'attenzione di un vasto pubblico e contribuendo a valorizzare la città di Trani come cornice ideale per eventi sportivi di prestigio. Senza dimenticare l'attenzione all'aspetto della prevenzione, quest'anno messe in campo con le partnership con LILT e ASL Bt, e della cultura con il tour organizzato ad hoc per atleti e accompagnatori, alla scoperta del fascino e delle bellezze storico-artistiche di Trani».Un ringraziamento va a tutte associazioni e partner che hanno partecipato:GIOCHI DE MEDITERRANEO - CONI - GUARDA DI FINANZA con la Fanfara - ARMA DEI CARABINIERI Ordine pubblico - CAPITANERIA DI PORTO di BARLETTA - LILT -ASL BAT con screening - POLIZIA LOCALE Assistenza stradale, un particolare ringraziamento al comandante Leonardo Cuocci Martorano e al maggiore Domenico Miccoli. -OER di TRANI Assistenza sanitaria -ASSOCIAZIONE POLIZIA DI STATO Chiusura Strade -LEGA NAVALE di Trani per l'assistenza in mare -MEDIA PARTNER: RAI SPORT- RAI PUGLIA- TGR PugliaPer restare aggiornati: www.atleticatommasoassi.it/ || www.facebook.com/ASDTommasoAssi/e Instagram: https://www.instagram.com/tommasoassitriathlonteam/