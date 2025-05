Trani Triathlon Olimpico Gara Gold & Aquathlon 2025, presentata stamane la VII edizione

GIOCHI DE MEDITERRANEO

È scattato il conto alla rovescia per la spettacolare due giorni della, in calendario sabato 24 e domenica 25 maggio nella cittadina del nord barese con l'organizzazione dell', sotto l'egida dellae con il patrocinio del, in collaborazione con LILT Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori, Asl Bat, Guardia di Finanza, Arma dei Carabinieri, Capitaneria di Porto, Polizia Municipale, OER, Associazione Polizia di Stato, Lega Navale di Trani, con la media partner di Rai Sport, Rai Puglia e TGR Puglia.Presentata stamane ai media e al pubblico nello scenario mozzafiato del Monastero di Colonna, la competizione - unica nel sud Italia - del prestigioso circuito "". Giunta alla settima edizione e promossa per il terzo anno consecutivo al rango di gara "Gold", è valida sia quale seconda tappa (1ª tappa Pisa - 2ª tappa Trani - 3ª tappa Lovere - 4 ª tappa Cesenatico), sia quale Campionato Regionale individuale ed a squadre Age Group. Sarà preceduta, sabato 24 maggio, dall'Aquathlon classico per Age Group e Campionato Regionale Giovanile, che prevede un chilometro di nuoto e 5 km di corsa.A svelare le novità e illustrare lo svolgimento della gara, oltre che lo sforzo organizzativo corale della due giorni in una conferenza stampa molto partecipata e magistralmente moderata dal giornalista, vicecaporedattore e inviato di Rai Sport, il presidente dell', affiancato dal referente del settore triathlon, dal direttore di garae da, assieme al consiglio direttivo e a tutta la grande famiglia dei tesserati della "Tommaso Assi".Oltre ad(presidente Coni Puglia) con il delegato CONI BAT. Presente anche(presidente FITri Puglia) entusiasta della organizzazione della Tommaso Assi su cui ha scommesso in passato. Ha voluto comunque far sentire la sua vicinanza al team il presidente nazionale della Federazione Italiana Triathlon Riccardo Giubilei con un video messaggio. A fare gli onori di casa il, supportato anche dall'assessore allo sport cittadino, l'assessore regionale ai Trasporti e Mobilità sostenibile, il comandante Cap.della Guardia di Finanza di Trani, il vice comandante dell'Arma dei Carabinieri provinciale Tel. Col.e il comandante della Capitaneria di Porto di Barletta Cap. di FregataGrande attenzione, come sempre, da parte della famiglia Assi, all'aspetto sociale e alle tematiche di carattere culturale e al binomio sport e salute, che caratterizza ogni manifestazione organizzata dall'ASD 'Tommaso Assi', con la conferma della solida partnership con la LILT (Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori) e di quella con la ASL Bt. A rappresentarle in conferenza, rispettivamente il professor Francesco Schittulli, Presidente Nazionale LILT, supportato da Michele Ciniero, Presidente LILT BT, e la Dirigente Responsabile UOSVD Informazione, Comunicazione, Polo Universitario e Formazione e referente Asl Bt Micaela Abbinante, in rappresentanza del commissario straordinario Asl Barletta-Andria-Trani Tiziana Dimatteo, assieme alla responsabile del Centro Screening della Asl Bt, dott.ssa Sabina Di Donato.«Con la famiglia dell'Atletica Tommaso Assi – ha sottolineato il prof. Schittulli - abbiamo un rapporto di collaborazione perché uno dei pilastri della prevenzione è dato dalla regolare attività fisica. Se poi la regolare attività fisica si evolve anche in sport agonistico, ciò diventa un valore aggiunto per quanto riguarda la buona salute. Noi dobbiamo cercare di mantenere sane le persone, iniziando l'attività fisica e sportiva sin dall'età scolare, già dalla scuola materna. L'attività fisica è fondamentale perché rientra nella triade della prevenzione primaria: lotta al tabagismo, corretta alimentazione e regolare attività fisica. Pensiamo che da sola la regolare attività fisica ridurrebbe il cancro nel 15% dei casi. L'attività fisica è anche importante dopo il cancro, per la riabilitazione. Al primo posto, comunque, per essere in salute c'è la prevenzione, perché essa è l'arma vincente contro il cancro. La salute è prioritaria per la crescita di una società».L'Asl Bt sarà presente nelle due giornate con preparato e qualificato personale medico ed infermieristico di Medicina dello Sport, Cardiologia, Sicurezza Alimentare (Sian). Saranno effettuati screening oncologici e screening HCV, spirometrie, ECG e sarà distribuito materiale informativo attraverso la presenza di stand e gazebo, dove sarà possibile ricevere anche brochure e cartoline di promozione e prevenzione della salute. Un efficace strumento per sensibilizzare ed informare il pubblico presente su tematiche di interesse sanitario, di prevenzione, promozione della salute e dei corretti stili di vita.«Abbiamo immediatamente accolto positivamente – spiega la dott.ssa Micaela Abbinante, Dirigente Responsabile UOSVD Informazione, Comunicazione, Polo Universitario e Formazione e referente Asl Bt per le iniziative di promozione e prevenzione della salute – l'invito dell'A.S.D. Atletica Tommaso Assi ad essere presenti per una campagna informativa e di prevenzione. Tutela della salute non vuol dire solo profilassi vaccinale ma educazione a stili di vita corretti».Ad assecondare le esigenze di atleti e accompagnatori giunti a Trani per il weekend di sport, salute e spettacolo, anche l'organizzazione da parte dell'ASD Tommaso Assi di un affascinante tour culturale, ricco di storia "𝗧𝗿𝗮𝗻𝗶: 𝘁𝗿𝗮 𝗦𝘁𝗼𝗿𝗶𝗮, 𝗔𝗿𝘁𝗲 𝗲...𝗹𝗲 𝗘𝗺𝗼𝘇𝗶𝗼𝗻𝗶 𝗲 𝗹𝗲 𝗟𝗼𝗰𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻 𝗱𝗲𝗹𝗹𝗮 𝗳𝗶𝗰𝘁𝗶𝗼𝗻 "𝗚𝗲𝗿𝗿𝘆", fortunata serie in onda in questo momento sulla rete ammiraglia RAI, ambientata proprio a Trani, tanto per consolidare l'importanza di questi eventi come attrattori per un sempre più crescente turismo sportivo. Un'occasione unica per lasciarsi incantare dalla bellezza della città con una passeggiata di circa due ore condotta dalla guida turistica Gabriele Pace alla scoperta dei luoghi simbolo della città. Partendo da Piazza Re Manfredi alle ore 17:00, l'itinerario conduce i partecipanti alla scoperta del Castello Svevo. Si prosegue poi verso la Giudecca, quartiere intriso di suggestioni che raccontano epoche lontane.Lungo il percorso, si ammirano le Absidi della Chiesa di Ognissanti, un capolavoro architettonico dalle linee armoniose. Si arriva quindi al porto, cuore pulsante della vita cittadina, dove il mare si intreccia con il ritmo quotidiano della città, per poi concludere la passeggiata in Piazza Quercia. Il costo per partecipare è di 10 euro a persona. Per ulteriori informazioni e prenotazioni è possibile contattare i numeri 328 905 2869 e 349 293 8434.Tra le iniziative di punta per le celebrazioni del centosessantesimo anniversario della fondazione della Capitaneria di porto, ladi domenica 25 maggio sarà articolata in tre frazioni (1500 metri a nuoto, 40 chilometri in bicicletta e gli ultimi 10 chilometri di corsa) con partenza e arrivo nell'affascinante scenario della Baia dei Pescatori e Piazza del Monastero di Colonna, a ridosso del "quartier generale" dell'evento, collocato nella Abbazia del Monastero di Colonna a Trani. Ad inaugurare la gara l'inno nazionale eseguito dalla Fanfara del Corpo della Guardia di Finanza (ore 08,30).Il numero degli iscritti ha già superato quello della passata edizione per le gare di sabato e domenica con più di 400 atleti, suddivisi nelle diverse fasce (Juniores, Senior e Master per la gara Triathlon e Aquathlon e categorie giovanile per la sola gara di Aquathlon), con la presenza di una folta pattuglia pugliese, ma al contempo anche di numerosi quotati specialisti provenienti da ogni angolo d'Italia, dal Trentino alla Sicilia.Confermati gli atleti più attesi come il carichissimo(27enne torinese, Campione Italiano 2024 di Triathlon Olimpico in forza alla gruppo sportivo dei Carabinieri), intervenuto in conferenza con un video messaggio, il pluricampione trentino(Doloteam), specialista negli Ironman, vincitore nel 2018 dell'Ironman di Lanzarote,, già vincitore della Trani Triathlon Sprint Gara Gold 2024 l'anno scorso e Best Rank della Minerva Roma, nonché gli esperti pugliesi(Amici di Marco di Bitonto), vice campione Europeo 2025 di Duathlon Sprint,(Otre Triathlon Team Noci), campione italiano 2025 di Duathlon Classico e vincitore dell'edizione del 2019.In campo femminile, attese, la sicilianadella Magma Team, seconda classificata dello scorso anno a Trani. Tra le pugliesi la promessa giovinazzese, terza classificata nel 2024.La manifestazione avrà inizio alle ore 9:00 e si svilupperà nell'area che va da Piazza Marinai d'Italia a tutto il lungomare, da via Tasselgardo a via Malcangi, fino a via Giovanni Bovio, nel territorio di Bisceglie, e alla zona del Monastero di Colonna.Doveroso, infine, il ringraziamento a chi sostiene l'intera manifestazione. Unanime dall'organizzazione il ringraziamento sentito a tutti gli sponsor della VII edizione della gara. L'ASD Atletica Tommaso Assi desidera esprimere la sua più profonda gratitudine a tutti gli sponsor che hanno contribuito al successo della settima edizione della Tranitriathlon - Gara Gold - Olimpico No Draft. La manifestazione, che vede la partecipazione di numerosi atleti provenienti da tutta Italia, si conferma un appuntamento di spicco nel panorama del triathlon nazionale, un risultato reso possibile grazie al fondamentale supporto dei nostri partner.«Siamo immensamente grati a tutte le aziende e le realtà che hanno creduto nel nostro progetto e hanno investito nella 7^ edizione del Tranitriathlon – ha dichiarato Giovanni Assi, Presidente dell'ASD Tommaso Assi - Il loro contributo non è solo economico, ma rappresenta un sostegno concreto alla promozione dello sport, dei valori che esso incarna e del nostro territorio. Senza la loro generosità, un evento di questa portata non può essere realizzato. L'ASD Atletica Tommaso Assi - ha concluso il presidente - rinnova l'impegno a proseguire nel percorso di crescita e miglioramento, forte della collaborazione e del supporto di chi, anno dopo anno, continua a credere nella visione e nella passione che animano l'organizzazione. Con il suo format Olimpico No Draft, la Tranitriathlon offre uno spettacolo di alto livello tecnico e agonistico, attirando l'attenzione di un vasto pubblico e contribuendo a valorizzare la città di Trani come cornice ideale per eventi sportivi di prestigio. Senza dimenticare l'attenzione al sociale con la prevenzione, quest'anno messa in campo con le partnership con LILT e ASL Bt, e alla cultura con il tour organizzato ad hoc per atleti e accompagnatori, alla scoperta del fascino e delle bellezze storico-artistiche di Trani».Un ringraziamento va a tutte associazioni e partner che parteciperanno:Per restare aggiornati: www.atleticatommasoassi.it/ || www.facebook.com/ASDTommasoAssi/ e Instagram: https://www.instagram.com/tommasoassitriathlonteam/