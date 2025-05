E' la domenica di Trani Capitale del Triathlon: oltre 350 Atleti per la Gara Gold

"Trani Triathlon Olimpico No draft" accoglie campioni nazionali e promuove la prevenzione oncologica, consolidandosi come appuntamento unico nel Sud Italia

la partenza della settima edizione delun evento, organizzato dall', che ha già superato i 350 iscritti da tutta Italia, inclusi nomi di spicco come il campione italiano di Triathlon olimpico Sergiy Polikarpenho, il pluricampione Alessandro De Gasperi, la promessa Giorgia Abbatantuono, e i rappresentanti pugliesi Alessandro Cazzorla e Michele Insalata.Le competizioni inizieranno alle ore 9:00 dalla baia di Colonna e si concluderanno intorno alle 13:00, a seguire le premiazioni ed il tradizionale "Pasta party". Oltre all'aspetto sportivo, l'evento promuove attività di screening e prevenzione oncologica in collaborazione con la Lilt e l'Asl Bt, sottolineando l'impegno per il benessere della comunità.La gara, unica nel Sud Italia per la categoria "Gold" (1500m nuoto, 40km ciclismo, 10km corsa), è la seconda tappa del circuito "Triathlon nazionale No draft" e assegnerà anche il Campionato regionale individuale e a squadre Age group.