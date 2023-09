«I fumetti e il gioco per aggregare», il prossimo weekend arriva “SuperTrani”

15 foto Programma Super Trani 2023

Piazza della Repubblica ospiterà nel prossimo weekend un evento tutto dedicato alSi svolgerà la seconda edizione dell'evento, una manifestazione totalmente gratuita aperta agli appassionati del settore, ai ragazzi e alle famiglie.Organizzato dall'associazionee dadi Trani, dopo la prima edizione di lancio lo scorso anno ospitata al "PalaAssi", quest'anno sarà la centralissima Piazza della Repubblica a trasformarsi perin un regno di spensieratezza e intrattenimento popolato da supereroi e personaggi in maschera, animato da tornei di giochi da tavolo, talk ed esibizioni sul palco che verrà allestito per l'occasione.Si parte sabato alle ore 16.00, per saperne di più abbiamo intervistato l'organizzatore dell'evento,«Fortunatamente il fumetto spazia tra il nuovo lettore di giovane età che - preso dall'entusiasmo dopo il primo fumetto - inizia a divorarne altri, e il lettore adulto, più abitudinario che mensilmente fa la sua "spesa" tra i 7 e 20 albi a fumetto, seguendo con costanza determinate serie in base ai gusti personali, dal manga giapponese ai supereroi passando per le produzioni italiane. In generale anche sulla lettura c'è varietà, soprattutto tramite i cartoni animati o i film che favoriscono l'avvicinamento al mondo dei manga e dei fumetti americani, per lo più Marvel o DC Comics. Non c'è una regola precisa, ma solo la scelta da parte del lettore».«Per questa edizione ci siamo concentrati soprattutto per integrare due elementi che non siamo riusciti a inserire nella scorsa edizione, ma ai quali tenevamo molto, ossia l'esibizione di una band di sigle dei cartoni animati e il contest di cosplay sul palco, entrambe le attività si svolgeranno di domenica. Inoltre il programma si arricchisce di tanti workshop e con la presenza di varie associazioni ludiche che intratterranno il pubblico per tutte e due le giornate, per soddisfare i gusti di un pubblico variegato e far avvicinare a questo mondo anche i più scettici».«A Trani purtroppo il rapporto con il mondo dei fumetti e del gioco è ancora visto con una lieve patina di pregiudizio: alcuni lo considerano come qualcosa "da bambini". Noi invece crediamo fortemente che il fumetto e il gioco siano un'ottima alternativa alla pigrizia e all'estraniamento legato all'abuso degli smartphone nelle generazioni più giovani, puntando invece all'integrazione e all'aggregazione con persone che hanno le stesse passioni».Sono numerose le realtà locali coinvolte nell'evento, tra associazioni ludiche, fumettisti e illustratori, ma ancheTra gli ospiti sarà presente anche in questa seconda edizione per il coordinamento del settore cosplay, giornalista barlettana e cosplayer.«Innanzitutto il cosplay è una fenomeno che coinvolge appassionati di tutte le età, dai bambini che impersonano per un giorno il loro eroe a chi arriva a livelli professionali sino a trasformare il cosplay in un lavoro, creando artigianalmente costumi e accessori molto complessi per sé stessi o vendendoli online. Essenzialmente significa dar vita a una passione, indossando i panni di un personaggio in cui ci si rispecchia o che ci affascina, ricreando i vari elementi del costume sino ai dettagli più particolareggiati, interpretandone anche le movenze e le pose. Non a caso infatti "cosplay" si compone dai termini costume e play, includendo l'aspetto della recitazione e del gioco».«In Puglia e nella nostra provincia ci sono tanti appassionati cosplayer, ed è un fenomeno che attira sempre di più, complice anche la sempre maggiore diffusione degli strumenti per creare cosplay, inclusi abiti già confezionati reperibili online per chi non ha la giusta manualità. Anche per il "SuperTrani" l'elemento cosplay è in crescita. Quest'anno è stata anche creata una sorta di community con un gruppo ad hoc su Telegram dedicato ai cosplayer, che funge sia da supporto per eventuali necessità sia da luogo virtuale di conoscenza. Perché il cosplay, come altre sfaccettature del gioco, è anche uno strumento di socializzazione e condivisione di passioni».