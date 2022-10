I tranesi Guido Dell'Oglio e Carlo Frisari all'Hair and Beauty Congress di Paestum

Una prestigiosa vetrina internazionale per Guido Dell'Oglio e Carlo Frisari, hair stylist di Trani, che domenica 23 e lunedì 24 ottobre hanno partecipato all'Hair and Beauty Congress 2022 tenutosi a Paestum (Sa). La coppia è stata protagonista sul palcoscenico dell'hotel Ariston esibendosi in uno show, in collaborazione con l'Accademia Charm Hair School di Corato dove sono insegnanti da diversi anni, proponendo lavori di acconciature uomo/donna stile avantgarde.L'evento, giunto alla sua 24esima edizione, dedicato al mondo degli acconciatori e dell'estetica, è promosso da Cat Italia Confederazione Artistica e Tecnica della Coiffure - in collaborazione con la Cmc Confederazione Mondiale della Coiffure e rappresenta un'occasione importante per riallacciare relazioni commerciali in presenza con buyer nazionali e internazionali.