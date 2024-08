Come scegliere la colla giusta per le extension delle ciglia?

Svantaggi delle colle economiche o di scarsa qualità:

Quando gli oculisti mettono in guardia contro l'allungamento delle ciglia, questo avvertimento si riferisce solitamente a due cose: l'igiene nel salone di bellezza e la reazione alla colla per ciglia. Nel post di oggi, vogliamo spiegare perché è così importante utilizzare una colla per ciglia di alta qualità professionale e come dovresti usarla correttamente. È importante perché, come stilista delle ciglia, hai una grande responsabilità verso i tuoi clienti.• Possono causare reazioni allergiche• A volte possono irritare notevolmente gli occhi• I vapori della colla sono probabilmente percepibiliLe allergie sono un argomento molto complesso e soprattutto di natura medica. Tuttavia, si possono dire due cose generali sulle allergie: da un lato, nel settore professionale non esistono attualmente colle per ciglia completamente ipoallergeniche, dall'altro lato, una cliente può sviluppare una reazione allergica in modo completamente inaspettato e in qualsiasi momento. Naturalmente, ciò non significa che non importa quale colla usi; al contrario. Come stilista delle ciglia, hai il dovere di prestare attenzione alla qualità dei materiali utilizzati e di reagire a qualsiasi reazione prima e durante il trattamento.Da qualche tempo esistono sul mercato colle senza cianoacrilato, purtroppo le prime formule non erano molto riuscite perché la loro durata era breve, la colla si induriva rapidamente durante l'applicazione e si sgretolava durante l'uso. Di recente sono apparse sul mercato nuove formule di colle con una tenuta di 4-5 settimane. Tra le migliori c'è la colla per ciglia finte anallergica Mademoiselle di Glashland.Sebbene molte colle professionali per ciglia siano attualmente pubblicizzate e vendute come delicate o ipoallergeniche, tutte sono comunque a base di cianoacrilato. Questa è una sostanza che garantisce l'efficacia ma che, allo stesso tempo, può causare reazioni allergiche. Per questo motivo, molti saloni di bellezza possiedono fino a quattro diversi tipi di colla per ciglia, per poter rispondere alle esigenze individuali delle clienti. Ricorda di avere sempre a disposizione colle con diverse potenze durante il lavoro.Una colla per ciglia di alta qualità emette meno vapori e causa meno irritazioni. Le buone colle sono anche sviluppate in modo tale da esprimere eccellenti proprietà adesive a temperature e umidità ottimali, che sono più comuni nei saloni. I prodotti economici, invece, reagiscono in modo completamente imprevedibile.Tutto ciò che devi fare è padroneggiare la corretta applicazione. Purtroppo, nella pratica, si osservano ancora troppo spesso i seguenti due errori di applicazione:• Tempo di asciugatura della colla non adatto alla tua tecnica di applicazione delle ciglia• Errori nel dosaggio e nell'applicazione della collaIl tempo di asciugatura è il tempo in cui la colla per ciglia "polimerizza", cioè il tempo che deve trascorrere prima che la ciglia estesa sia saldamente collegata a quella naturale. Nei prodotti professionali, il tempo di asciugatura della colla non supera pochi secondi. Ovviamente, più elevate sono le tue abilità, più breve può essere il tempo di asciugatura della colla. Le stiliste principianti di solito scelgono colle con un tempo di asciugatura leggermente più lungo, poiché in questo modo si sentono più sicure.Gli errori nel dosaggio e nell'applicazione della colla per ciglia sono i più facili da correggere. Abbiamo preparato per te un elenco di azioni che dovresti assolutamente eseguire quando usi la colla per ciglia:• Prima di aprire: agita bene la bottiglia• Prima dell'uso: controlla la temperatura e l'umidità nella stanza e regola se necessario (consiglio aggiuntivo: arieggia bene la stanza tra i trattamenti)• Dosaggio: prendi la goccia più piccola possibile, pulisci immediatamente il collo della bottiglia• Applicazione: immergi sempre le ciglia estese nel centro della goccia, mai sul bordo, dove la colla si asciuga più rapidamente• Asciugatura: ai primi segni di polimerizzazione (la goccia diventa dura e appare diversa), rimuovila e applica una nuova goccia di colla.• Conservazione: presta sempre attenzione alla data di scadenza e alle istruzioni per una corretta conservazione.