ZEROPELI e Yùness finalmente a Trani. «Siamo pronti a migliorare il tuo futuro!»

Lae lasono al primo posto per il brandIl franchising, presente in Italia con oltre 80 centri, e già in Puglia con i centri diora arriva anche acon l'apertura di una nuova sede inZeropeli, Centri di Estetica Avanzata, utilizzano esclusivamente macchinari di ultima generazione e rigorosamente Made in Italy; sono specializzati in trattamenti diI centri offrono inoltre servizi di estetica base quali, trattamenti viso-corpo, manicure, pedicure, massaggi e trattamenti nails.Nella sede di Trani c'è una, ossia lanegli stessi spazi di due brand,Grazie a questa partnership, il centro propone, legati allae alla, con uno sforzo fisico minore rispetto agli esercizi che si svolgono in palestra e conCon Yùness si parla del: un workout meno faticoso ma dall'efficacia garantita. 20 minuti con Yùness equivalgono a una settimana di palestra. Ciò avviene grazie a una gamma di servizi e prodotti tecnologici, assistiti da un, che consentono il raggiungimento di risultati entusiasmanti.A questo proposito un esempio è dato da, una metodologia di allenamento muscolare che integraed, aiutando a migliorare la forma fisica grazie agli impulsi elettrici emessi da elettrodi che stimolano oltre 300 fasce muscolari.La sede è dotata di, che offrono tutto ile lanecessari. In più, non è necessario portare da casa il borsone pronto:, rigorosamenteUna soluzione ideale per chi lavora, studia e ha poco tempo libero.In occasione della nuova apertura a Trani, lo staff ha dedicato una promozione speciale e assolutamente imperdibile.Per ZEROPELI, al centro dell'offerta c'è il trattamento di(o fotoepilazione), i cuisono dati dalla garanzia del. Questo trattamento ha l'obiettivo di distruggere il bulbo pilifero, eliminando completamente il pelo, fino a impedirne la crescita.Nell'arco di, l'azione del laser arriva alla. Una volta terminato il ciclo, sono necessarie soltanto un paio di sedute di mantenimento all'anno.Ai primi 100 clienti è riservata una promozione imperdibile: unaPer Yùness, invece è stato lo Staff ha pensato a dei pacchetti e abbonamenti davvero convenienti per arrivare in forma alla prossima estate!Per prenotazioni e maggiori informazioniVia Avvocato Vittorio Malcangi, 73 - TraniTelefono e Whatsapp: 0883 762724Sito web: www.zeropeli.it