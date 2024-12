A Barletta apre “Leah”: il nuovo atelier di bellezza

A Barletta, nella sesta provincia pugliese, in via Rocco Chinnici, 5 ha recentemente apertoNon un semplice centro di bellezza, ma un vero e proprio atelier dedicato alla trasformazione e valorizzazione della bellezza di ogni cliente. Fondato da, "Leah" si propone come un luogo esclusivo dove estetica e benessere si intrecciano per esaltare l'autenticità e la naturale eleganza di ogni donna."Con il nostro slogan,Leah nasce dal desiderio di creare uno spazio che non solo trasformi l'aspetto, ma che aiuti ogni donna a riscoprire la propria forza e bellezza naturale - raccontano Costanza Corcella e Monica Calamita, le socie fondatrici dell'atelier." Abbiamo voluto creare un luogo dove ogni cliente si senta unica, coccolata e sicura di sé. Il nostro impegno è quello di offrire un'esperienza di bellezza su misura, che parli non solo all'estetica, ma anche alla persona nella sua totalità."Leah si distingue nel mercato della bellezza come un atelier di lusso ma accessibile a tutti, dedicato a una clientela che cerca un'esperienza esclusiva, raffinata e altamente personalizzata. Oltre ai tradizionali servizi di hairstyling, estetica e make-up , l'atelier offre anche consulenze di armocromia e dermopigmentazione, creando così un'immagine coordinata e autentica. Il target di Leah comprende spose, partecipanti a eventi speciali, professionisti del settore spettacolo e collaborazioni con studi fotografici e aziende della moda.In occasione dell'inaugurazione, Leah ha organizzato un, un evento esclusivo che ha visto la partecipazione di partner di prestigio nel settore Hair & Make-up, come INGLOT, FRAMESI, ORIBE e Permablend. Ospiti d'eccezione della serata sono stati i make-up artist talentuosi Simone Conia e Flavio Mingarelli, che hanno offerto consulenze personalizzate e presentato nuove tendenze e tecniche di bellezza all'avanguardia. Il tema dell'evento, "Bellezza in evoluzione", ha celebrato l'evoluzione della bellezza, unendo innovazione e tradizione, con dimostrazioni e attività interattive che hanno permesso ai partecipanti di scoprire l'eccellenza dei prodotti e dei servizi offerti."Abbiamo voluto che ogni partner partecipasse attivamente all'esperienza, creando un evento che fosse un vero e proprio viaggio nella bellezza - spiegano Costanza e Monica. La nostra filosofia è di andare oltre il semplice servizio estetico: vogliamo creare un'esperienza immersiva, dove ogni dettaglio, dalle tecniche di trucco agli abiti, contribuisca a valorizzare la persona nella sua totalità."Con l'inaugurazione di Leah, la provincia di Barletta-Andria-Trani ha ora un nuovo punto di riferimento per la bellezza personalizzata, dove ogni cliente può vivere un'esperienza unica, guidata dalla competenza e dalla passione di Costanza Corcella e Monica Calamita.Per informazioni:Indirizzo: Via Rocco Chinnici, 5 / 7 BarlettaTelefono: 0883.1926028Mobile: 393.0894427Instagram: leah__atelier Facebook: