II gruppo Giovani Imprenditori di Confcommercio Bari-Bat partner del F.I.G.24

Buone notizie per il FIG24, il Festival dell'Imprenditoria Giovanile.Il Gruppo Giovani Imprenditori di Confcommercio Bari-BAT, infatti, è diventato, ufficialmente, - da qualche giorno - partner dell'iniziativa."Si tratta di un progetto importante che merita tutto il nostro sostegno", ha affermato ai nostri microfoni Michele Sgaramella, il Presidente del Gruppo Giovani Imprenditori di Confcommercio Bari-BAT. "Un Festival, organizzato da giovani e che si rivolge ai più giovani, con lo scopo preciso di promuovere l'imprenditoria giovanile. Abbiamo deciso di appoggiarlo, fornire il nostro supporto ed è nato così un accordo di partenariato".Anche Stefano Di Tondo, il Vice-Project Manager del FIG24, il Festival dell'Imprenditoria Giovanile, tra i primissimi promotori, si è dichiarato soddisfatto del traguardo raggiunto."La manifestazione che ci apprestiamo ad organizzare sarà un'occasione per esplorare le sfide e le opportunità imprenditoriali all'interno del contesto cittadino e del territorio circostante. L'obiettivo principale del Festival sarà incanalare l'entusiasmo e la creatività dei giovani imprenditori locali in una nuova comunità di innovatori, incoraggiandoli ad investire nel proprio territorio. In tale occasione, perciò, sarà nostra premura creare un ambiente favorevole affinché le menti possano connettersi, scambiare idee e collaborare, tanto per la crescita dei propri progetti lavorativi, quanto per il bene comune. Un altro elemento chiave del Festival consisterà nel provare a gettare le basi per una maggiore solidarietà tra gli imprenditori, attraverso la creazione di una rete di sostegno reciproco, dove le sfide possono essere affrontate insieme e le buone pratiche condivise per il beneficio di tutti. Ci auguriamo, infine, - ha concluso il giovane Stefano Di Tondo - di creare nel tempo una comunità imprenditoriale più coesa e solidale".Conclude il Presidente di Confcommercio Bari-BAT Vito D'Ingeo: "La nostra organizzazione è sempre attenta e vicina alle tematiche delle imprese giovanili che rappresentano il cuore pulsante dell'innovazione e della vitalità economica della nostra comunità. In un mondo in costante evoluzione, è fondamentale che le nuove generazioni siano incoraggiate e supportate nel loro percorso imprenditoriale. Questi giovani imprenditori portano con sé non solo idee fresche e visioni audaci, ma anche la determinazione e la passione necessarie per affrontare le sfide che il mercato presenta, e troveranno in Confcommercio il loro partner".