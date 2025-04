Il 26 aprile Concerto Sacro con l’Orchestra Filarmonica del Mediterraneo nella chiesa di san Francesco

Il giorno 26 Aprile alle ore 20:00, in occasione della riapertura della Chiesa di San Francesco dopo i lavori di restauro, si terrà un concerto sacro di grande richiamo che vedrà come protagonistil'Orchestra Filarmonica del Mediterraneo e il soprano Elena Finelli.Il concerto, voluto dal Parroco Don Saverio Pellegrino, sarà tutto dedicato alla celebre antifona mariana del Salve Regina. Questa, risalente all'Età Medievale, è ancora oggi utilizzata nelle funzioni della Chiesa e viene cantata tradizionalmente in lingua latina nonostante ne esistano numerose traduzioni in tutte le lingue del mondo.Questo concerto vuole, infatti, rendere omaggio a questo emblematico inno proponendone le interpretazioni di alcuni dei più grandi compositori della Storia della musica quali Alessandro Scarlatti (1660-1725), Georg Friedrich Händel (1685-1759) e Giovanni Battista Pergolesi (1710-1736)Stimolante sarà per il pubblico vivere un'esperienza musicale e mistica di tale portata nella cornice della meravigliosa Chiesa di San Francesco dopo il notevole restauro. E mentre ogni composizione risuonerà nella sua unicità, la potenza e la dolcezza dell'antifona riverbereranno omaggiate con la medesima carica emotiva e trascendentale. Un'occasione imperdibile che permetterà ai fedeli raccolti tra le navate di assistere allo spettacolo della magnificenza della musica che si fa preghiera: un momento di puro trasporto verso la bellezza e la spiritualità.Il concerto sarà ad ingresso gratuito.Trani (Barletta Andria Trani)Chiesa di San Francesco, in piazza della Libertàore 20:00ingresso liberoInfo. 346 829 6657