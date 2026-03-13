9° reggimento fanteria di Trani. <span>Foto Credits</span>
Il 9° reggimento fanteria di Trani rientra dalla missione NATO in Bulgaria

Con il rientro della Bandiera di Guerra nella sede di Trani termina la partecipazione dell’Unità alla missione NATO “Forward Land Forces” (FLF)

venerdì 13 marzo 2026
Nella giornata odierna la città di Trani ha riabbracciato i militari del 9° reggimento rientrati da una intensa missione in Bulgaria a guida NATO. La cerimonia ha visto la partecipazione di Autorità civili e militari, delle Associazioni Combattentistiche e d'Arma e di una folta rappresentanza della cittadinanza. La resa degli onori alla Bandiera di Guerra ha rappresentato il momento di massimo valore simbolico, suggellando il profondo legame che unisce il reggimento alla comunità locale.

Il 9° reggimento Fanteria, unità alle dipendenze della Brigata "Pinerolo", ha operato presso la base di Novo Selo in Bulgaria. In questo contesto, l'Italia ricopre dall'ottobre 2022 il ruolo di Framework Nation, assumendo la responsabilità della guida del dispositivo multinazionale schierato sul fianco orientale dell'Alleanza.

Il contingente nazionale ha garantito le attività di vigilanza rafforzata e deterrenza attraverso un intenso programma addestrativo, conducendo presso la Novo Selo Training Area attività sia in assetto difensivo sia offensivo, e consolidando l'interoperabilità e la prontezza operativa nel quadro delle missioni di deterrenza e difesa collettiva della NATO.
L'impiego operativo all'estero si è concluso formalmente con il rientro in Patria della Bandiera di Guerra, simbolo dell'identità e delle gloriose tradizioni del reparto. Il vessillo è giunto a Trani insieme al Comandante di Reggimento, Colonnello Mattia Scirocco.

La Bandiera di Guerra del 9° Reggimento Fanteria è tra le più decorate dell'Esercito, insignita di una Medaglia dell'Ordine Militare d'Italia, due Medaglie d'Oro al Valor Militare, una Medaglia d'Argento al Valor Militare, una Medaglia di Bronzo al Valor Militare e una Medaglia d'Argento di Benemerenza, a testimonianza del valore e del sacrificio espressi dal reggimento nel corso della propria storia.
