"Il cibo del sorriso": una raccolta alimentare con l'associazione Orizzonti

Orizzonti associazione di promozione sociale organizza la raccolta alimentare il cibo del Sorriso.Doniamo, il dono e amore.Orizzonti si impegna a trasferire gratuitamente gli alimenti raccolti a tutte le parrocchie eventi con carattere sociale caritativo e umanitario volto al sostegno dei più bisognosi.Si preferiscono cibi non deperibili, quali ad esempio: omogeneizzati, alimenti per l'infanzia, latte a lunga conservazione, biscotti, legumi, zucchero, olio, pelati, pasta, tonno e tutti gli scatolami in genere.Raccolta alimentare sabato 26 novembre presso: Andria Barletta, Bisceglie, Corato, Ruvo di Puglia, Trani.Doniamo, il dono è amore.