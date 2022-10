Il complesso comprendente l'ex Divinæ Follie torna all'asta

Una struttura parzialmente danneggiata

Prosegue la gestione Maggialetti

Giovedì 20 ottobre, davanti alla sezione fallimentare del Tribunale di Trani, in piazza Trieste, si svolgerà una nuova asta di vendita senza incanto degli immobili e di un terreno in viale Ponte Lama, a Bisceglie, corrispondente ai fabbricati che hanno ospitato in passato la discoteca Divinæ Follie (5.685 metri quadri di superficie lorda), la sala ricevimenti "La vetta dei divi" (5.770 mq) ed il Centro turistico Mastrogiacomo oltre che di altre pertinenze come una piscina, le sue aree esterne (1.748 mq) ed una pineta di 11.174 metri quadri.Il giudice Gaetano Labianca darà lettura delle eventuali offerte che giungeranno entro il termine ultimo fissato per le ore 12 di mercoledì 19 ottobre. Il prezzo base fissato è di 10.2 milioni di euro, con offerta minima quantificata in 7 milioni e 650 mila euro e rialzo minimo, in caso di gara, pari a 204 mila euro. Un precedente tentativo, effettuato lo scorso 12 maggio con prezzo base di 13.6 milioni di euro, è andato a vuoto.La proprietà degli immobili continua perciò a far capo alla procedura concorsuale in seguito al fallimento della società precedentemente beneficiaria della struttura, dichiarato e iscritto al ruolo nel 2018. Il 13 luglio 2020 si è verificato un vasto incendio che ha interessato un'ala della struttura, nella quale era collocata la sala ricevimenti "La vetta dei divi".L'aggiudicazione definitiva del complesso è una procedura diversa dalla concessione in uso precario oneroso ottenuta dalla Gest Maggi srls dell'imprenditore molfettese Roberto Maggialetti, che nel settembre del 2019 ha acquisito la gestione (tramite il versamento di un fitto) di una parte delle strutture, pari a una superficie di 17500 metri quadri e comprendente zona verde, zone parcheggio e fabbricati adibiti a ristorante-pizzeria, attività ricettiva, discoteca, sale di ricevimento, oltre a piscine e servizi annessi. Maggialetti ha dato vita al DF disco, aperto nel febbraio 2020 (link all'articolo) e in seguito denominato DF theatre: l'attività sta proseguendo malgrado due differenti e pesanti periodi di chiusura causati dall'emergenza Covid.