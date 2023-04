Il Distretto Urbano del Commercio chiama a raccolta le associazioni tranesi

Il Presidente del Distretto Urbano del Commercio di Trani, Amedeo Bottaro, nonché sindaco della città, e il Manager del Distretto, Raffaele Mario Landriscina, invitano le associazioni tranesi a partecipare al primo incontro informativo e di scambio di idee sulle politiche di sviluppo del Distretto in programma giovedì 27 aprile 2023 alle ore 16 presso la sala di presidenza (2° piano) del Comune di Trani.La partecipazione è fondamentale per comprendere le opportunità che le attività del i Distretto Urbano del Commercio di Trani possono offrire anche ad associazioni e enti del terzo settore.Con la costituzione del Distretto Urbano del Commercio è stato istituito anche l'ufficio di "management del distretto" con uno staff di professionisti che avrà il compito di raccogliere e rendere concreti progetti e programmi di sviluppo integrati di servizi e iniziative turistico commerciali e socio culturali, volano dell'economia cittadina.L'intento è di promuovere processi di rigenerazione urbana, di aggregazione sociale e di riqualificazione degli spazi pubblici.L'ufficio di management del Distretto Urbano del Commercio di Trani resta a disposizione per ulteriori informazioni.