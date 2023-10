Il Doblò della solidarietà: grande partecipazione al torneo di calcio balilla con i ragazzi di ConTeStoLab

Divertimento e grande partecipazione hanno caratterizzato il torneo di calcio balilla organizzato dall'associazione Gli angeli del soccorso in collaborazione con l'associazione ConTeStoLab di Trani, Bisceglie e Ruvo di Puglia.A giocare si sono cimentati i ragazzi speciali insieme ai loro genitori e ai rappresentanti di ConTeStoLab in favore dell'autismo e al presidente dell'associazione Massimo Pastore, ai volontari Savino Di Meo e Antonio Belardi. Tutto per contribuire all'acquisto di un Doblò con pedana necessario per il trasporto di persone disabili e anziani con difficoltà motorie."Una causa giusta, ha dichiarato Savino Di Meo degli Angeli del soccorso. Anche se vedere la felicità dei ragazzi mentre giocano al biliardino pone in secondo piano tutto anche l'obiettivo che ci siamo prefissati"."Se tra associazioni non ci diamo una mano, ha detto Raffaella Caifasso, presidente della ConTeStoLab, viene meno il significato stesso della solidarietà. Riteniamo giusto contribuire affinché l'associazione raggiunga quanto prima l'obiettivo. È bello mettersi in rete e lavorare l'uno con l'altro".Un gesto non consueto ai giorni nostri e che ha emozionato anche il titolare del locale Barbayanne sul lungomare di Trani, Riccardo Perfetto che ha ospitato le due associazioni.Tra una partita e l'altra ai ragazzi sono stati donati palloni e magliette e coppe con tanto di foto ricordo.Gli Angeli del soccorso dovranno raccogliere €7000 per il Doblò, ad oggi ne hanno già raccolti 2.500, ma non demordono.Oltre ai canali tradizionali, postapay e oblazioni in sede, è partita anche la raccolta on line sulla piattaforma Eppela https://www.eppela.com/projects/10721.che sarà presentata sabato 28 ottobre alle ore 16:00 nel teatro Open Air in piazza teatro a Trani alla presenza dei volontari degli angeli del soccorso e del direttivo di ConTeStoLab.