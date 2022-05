"Il giurista cattolico e il Diritto dell'era digitale" è il tema su cui dibatterà a Trani, dal 6 all'8 maggio, l'Assemblea Nazionale dei delegati dell'Unione dei Giuristi Cattolici Italiani.L'iniziativa è aperta al pubblico e prevede la partecipazione di insigni giuristi, cultori e studiosi del diritto allo scopo di riflettere sulle possibili prospettive e criticità dell'innovazione digitale nell'ambito del servizio giustizia.Fino a dieci anni fa pareva impensabile quanto oggi gli operatori del diritto possono fare grazie all'uso della tecnologia: si pensi, ad esempio, al processo telematico. Ma agli indubitabili vantaggi, si possono presentare anche problemi di varia natura.Difatti, gli scenari e le applicazioni a cui lo sviluppo tecnologico potrebbe estendersi sono molteplici. Si pensi all'utilizzo dell'intelligenza artificiale nell'ambito del processo e ai risvolti che essa potrebbe determinare a livello sociale e personale. Quanto sia utile od opportuno che a decidere una qualunque controversia o a giudicare sulla colpevolezza o meno di un uomo sia una macchina e non un giudice in carne ed ossa? Soprattutto in un momento in cui il sistema della giustizia è attraversato da una crisi senza precedenti. A questi ed altri scenari il giurista cattolico non può restare indifferente.Per questo il convegno nazionale che si svolgerà a Trani rappresenta un'importante occasione di confronto e di condivisione per comprendere sempre più e meglio come contribuire a promuovere il bene dell'umanità in un settore tanto essenziale e delicato, come appunto è la giustizia.Il programma prevede cinque sessioni, di cui quattro aperte al pubblico, con inizio dei lavori venerdì 6 maggio alle ore 9,30 presso Palazzo San Giorgio a Trani.Porgeranno i saluti agli illustri relatori e a tutti i presenti, il presidente dell'Ugci di Trani, il dott. Salvatore Paracampo e l'avv. Tullio Bertolino, presidente del Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Trani.Sabato 7 maggio il convegno proseguirà presso l'auditorium San Luigi, in Piazza Lambert a Trani. Al termine, il Card. Francesco Coccopalmerio, mons. Giovanni Giove (consulente ecclesiastico dell'Ugci Puglia) e don Alessandro Farano (consulente ecclesiastico dell'UGCI Trani) celebreranno la santa messa nella cripta di San Nicola nella Cattedrale di Trani.L'evento è patrocinato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Trani e dal Meic Puglia – movimento ecclesiale d'impegno culturale.