Il Gruppo Pegaso Security acquisisce la “Vigilanza Notturna” di Trani e “La Vigile Security Service” di Trepuzzi

Importanti acquisizioni da parte del, la società di rilievo nazionale attiva nel campo della sicurezza privata, che si conferma tra le aziende leader europee in rapida crescita.Il progetto avviato sin dal 2000sta sempre più delineandosi in tutta la sua portata, connotandosi per serietà, affidabilità e concretezza.Ed è ancora una volta la Puglia, tra le regioni italiane in cui è presente il Gruppo Pegaso Security a vedere consolidarsi la presenza attraverso due importanti acquisizioni.Dai primi di aprile si è ormai completamente definito, in provincia di Lecce. Lo storico istituto di vigilanza del Salento opera nel settore della sicurezza privata da quasi mezzo secolo. Negli anni "La Vigile" è diventata punto di riferimento per la sicurezza del territorio e oltre 2000 clienti ne riconoscono l'avanguardia, l'affidabilità e la competenza. Realtà moderna, affidabile e concorrenziale, rappresenta un valore aggiunto capace di offrire ai propri clienti il meglio della tecnologia presente sul mercato della sicurezza, anche con servizi di ultima generazione e puntando su applicazioni e prodotti tecnologicamente avanzati come ad esempio "Hermes", il nebbiogeno e il telesoccorso. Tra le dotazioni organiche e logistiche de "La Vigile" ed acquisite dal Gruppo Pegaso Security, vanno annoverati i 18 dipendenti interni, 17 operatori a chiamata in outsourcing, 33 collaboratori esterni, 7 veicoli interni equipaggiati, 4 veicoli a prenotazione in outsourcing, una cassaforte/caveau, tre Centrali Operative (di cui una di back-up) attive h24 per 365 giorni all'anno, quattro server di proprietà (di cui uno per la gestione degli impianti di sicurezza), una sede operativa fissa, due sedi operative mobili / temporanee, una rete propria peer-to-peer di media estensione (in crescita).E le novità per il Gruppo Pegaso Security non finiscono qui.l'istituto diretto da Carlo De Nigris ha formalmente definito lo scorso 3 maggio l'acquisizione dellaazienda fondata nel 1970. La notizia è stata resa pubblica in maniera visiva, quando hanno iniziato a circolare nel territorio tranese i nuovi mezzi del subentrato operatore con le relative vetrofanie e, soprattutto, sono state sostituite le storiche insegne (pur lasciandone la memoria storica del logo in dimensioni più ridotte) con quelle dell'istituto che l'ha salvata. Infatti, la cooperativa tranese chiude a causa di crescenti problemi economici cui non era più in grado di fare fronte, soprattutto dopo avere perso alcuni servizi istituzionali di vigilanza armata fra Amet, Comune e Tribunale. E non è bastata neanche la fidelizzazione della clientela privata, addirittura cresciuta negli ultimi anni, per colmare il divario.E così la Pegaso Security, l'istituto di rilievo nazionale, memore delle sue origini, si è fatta carico delle pendenze economiche della "Vigilanza notturna" di Trani, nell'atto con cui ne ha siglato l'assorbimento.La Pegaso Security ha così pienamente osservato la clausola sociale, mantenendo i livelli occupazionali e dunque assumendo le 23 unità lavorative della Vigilanza notturna tranese, cui probabilmente ne aggiungerà altre per implementare il servizio in città.Fra i progetti futuri, quello di mantenere la sede legale della Bat a Bisceglie e di stabilire la sede operativa a Trani in un nuovo capannone.