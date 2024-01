Il Lions Club Trani organizza la prima edizione del Premio Nazionale Giustina Rocca

Il Lions Club "Ordinamenta Maris" di Trani unitamente al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Trani, con il patrocinio del Consiglio Nazionale Forense, del Lions International Distretto 108AB Puglia, del Lions Multidistrettuale 108 Italy, della Città di Trani, della Regione Puglia, dell'Università degli Studi di Bari "Aldo Moro", presentano alla stampa la prima edizione del Premio Nazionale "GIUSTINA ROCCA", donna, Madre, Prima Avvocata al mondo riconosciuta tale l'8 aprile 1500 dal Governatore Veneziano di Trani in occasione di un celebre lodo arbitrale in sua presenza, lodo caratterizzato dall'essere essere discusso in lingua volgare per sua espressa volontà, oltre che dal fatto che, portato a termine, la professionista pretese ed ottenne di essere remunerata come un uomo;probabile ispiratrice del personaggio Porzia di Belmonte nel Mercante di Venezia di Shakespeare; celebrata, da ultimo, nel settembre 2019, finanche dalla Corte di Giustizia Europea del Lussemburgo con la intitolazione a suo nome della torre più alta delle tre ospitanti la Corte (torri Rocca, Comenius e Montesqieu)."Il progetto "Premio nazionale Giustina Rocca", patrocinato, tra gli altri, dal Consiglio Nazionale Forense e divulgato, sotto la sua egida dal consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Trani, a TUTTI gli Ordini d'Italia, è aperto alla partecipazione di giovani avvocate che, presentando elaborati in materia di parità di genere e violenza sulle donne, potranno concorrere alla aggiudicazione di importanti premi, in un contesto di convegnistica sulle materie oggetto del concorso e di collegate attività divulgative di presentazione della città di Trani ai giuristi partecipanti all'evento nel nome di Giustina Rocca, provenienti da tutta Italia.Nell'occasione verrà attribuito un premio speciale alla carriera alla Prof. Silvana Sciarra, Presidente Emerito della Corte Costituzionale, insigne giurista e tranese di nascita.Tutti i dettagli della iniziativa, con la diffusione del bando di gara, verranno divulgati in occasione della Conferenza stampa che si terrà il giorno martedì 16 gennaio 2024 alle ore 16,00 presso la Biblioteca Storica del dell'Ordine degli Avvocati di Trani in piazza Sacra Regia Udienza.