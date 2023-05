Giudice di Pace: il presidente dell'Ordine degli Avvocati scrive al ministro Nordio

La vicenda delle gravi criticità che rallentano il funzionamento dell'Ufficio del Giudice di Pace di Trani sono finite sul tavolo del Ministro della Giustizia Carlo Nordio.L'iniziativa è del Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Trani, Francesco Logrieco, che dando seguito alle decisioni assunte nel corso di una assemblea degli iscritti, ha inteso rappresentare il malessere dell'Avvocatura tranese rispetto al funzionamento di questo importante presidio di giurisdizione.Nella sua lettera, il Presidente Logrieco, ha invocato l'adozione dei provvedimenti idonei ad assicurarne la normale attività."Ill.mo Sig. Ministro – si legge nella lettera -, a seguito dl attività di monitoraggio degli Uffici Giudiziari del Circondano del Tribunale di Trani, sono emerse gravi criticità presso l'Ufficio circondariale del Giudice di Pace di Trani, che ne rallentano il funzionamento e che necessitano di un intervento urgente per evitarne i collasso. L'ufficio del Giudice di Pace è interessato da una cronica carenza di personale amministrativo, tenuto conto che la pianta organica prevede 12 dipendenti, ma a decorrevi dal prossimo 1 luglio resterà in servizio solo un dipendente, oltre tre dipendenti applicati o distaccati da altri uffici, a tempo determinato»."La pianta organica – sottolinea il Presidente degli avvocati tranesi - risale al periodo precedente alla cosiddetta revisione della geografia giudiziaria, allorquando II bacino di utenza del Giudice di Pace di Trani era di circa 60.000 abitanti, ascesi a 250.000 dopo l'accorpamento degli uffici soppressi di Molfetta, Ruvo di Puglia-Terlizzi e Minervino Murge-Spinazzola".«La carenza di personale e l'insufficienza della pianta organica – conclude Logrieco - è stata evidenziata anche nella relazione finale dell'Ispezione ordinaria ministeriale eseguita nel 2017. La cosiddetta riforma Cartabia aggraverà ulteriormente le problematiche denunciate, per cui il collasso dell'Ufficio non è probabile, ma sicuro! Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Trani e a tutela del diritto del cittadini ad una giurisdizione efficiente, giusta e rapida, si rivolge al Ministro affinché voglia disporre le opportune iniziative per sopperire alle carenze di personale amministrativo nell'Ufficio del Giudice di Pace di Trani ed assicurare la continuità dei servizi relativi alla Giustizia, civile e penale".