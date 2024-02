Bando "Premio Nazionale Giustina Rocca": domani la presentazione a Bari

Domani,, alle ore, nell'Arena del Dipartimento Turismo, Economia della Cultura, Valorizzazione del Territorio della Regione Puglia (c/o Fiera del Levante, Padiglione 107 - Ingresso Monumentale, via Paolo Pinto), si terrà la presentazione delIl Lions Club Trani Ordinamenta Maris, il Lions Distretto 108AB Puglia ed il Lions Multidistrettuale 108 Italy, con il patrocinio del Consiglio Nazionale Forense, della Regione Puglia PACT e dell'Università degli Studi di Bari, del Comune di Trani e dell'Ordine degli Avvocati di Trani, quest'ultimo anche in qualità di co-organizzatore dell'evento, indicono la prima edizione anno 2023-2024 del Premio in memoria ed in omaggio della giurista tranese Giustina Rocca, donna, avvocata ed arbitro del XVI secolo.Il Premio Nazionale si articola in due sezioni: un riconoscimento alla carriera che verrà assegnato in favore di una avvocata o di una giurista particolarmente distintasi nel 2023 che la Commissione Scientifica del concorso, per la prima edizione, ha individuato nella Prof. Silvana Sciarra, già Presidente della Corte Costituzionale; un premio in danaro che verrà assegnato ad avvocate o praticanti che redigeranno un elaborato concernente un caso trattato dinanzi all'autorità giudiziaria sulle tematiche della parità di genere o della violenza sulle donne. Possono concorrere al Premio, partecipando al bando, le avvocate, con un'età massima di trentacinque anni, che abbiano conseguito l'abilitazione alla professione forense a partire dal primo gennaio 2016 e siano iscritte in un Albo degli Ordini degli Avvocati in Italia. La possibilità di partecipare al bando è stata estesa anche alle praticanti avvocate under 35.Il bando, pubblicato sul sito dell'Ordine degli avvocati di Trani ( https://bit.ly/49DX2Za ) scade alle oredel giornoGli elaborati saranno valutati ad insindacabile giudizio della Commissione scientifica. Ai premi in danaro per le prime tre classificate pari ad euro 3.000,00 (tremila/00) per la prima classificata, in euro 2.000,00 (duemila/00) per la seconda classificata ed in euro 1.000,00 (mille/00) per la terza si aggiungono testi giuridici e abbonamenti gratuiti alla banca dati Giurispedia.La cerimonia della nomina e della premiazione delle vincitrici si terrà il giorno 25 maggio 2024 alle ore 9.30 presso il Palazzo delle Arti Beltrani, in via G. Beltrani 51 a Trani.Interverranno:, consigliera delegata politiche culturali Regione Puglia, direttore Dipartimento turismo e cultura Regione Puglia, sindaco Città di Trani, ass. alle Culture Città di Trani, vicepresidente Ordine degli Avvocati di Trani, presidente Lions Club Trani 'Ordinamenta Maris' e comitato organizzatore Premio, vicepresidente Lions Club Trani 'Ordinamenta Maris' e comitato organizzatore PremioModera:Annamaria Natalicchio, giornalista Sinestesie Mediterranee