Il Partito Socialista di Trani si riorganizza: Vincenzo Miranda nuovo Segretario, Cuccovillo Presidente

In data 19 gennaio, l'Assemblea degli iscritti e dei simpatizzanti della sezione locale del Partito Socialista Italiano si è riunita per avviare un percorso di riorganizzazione e graduale rilancio dell'attività politica sul territorio, anche in considerazione del crescente numero di adesioni e del ritorno all'impegno attivo di compagni che, per un periodo, erano rimasti privi di riferimenti politici. Nel corso dell'incontro, sono state individuate le figure chiamate a coordinare questa fase iniziale di ricostruzione: l'avv. Vincenzo Miranda è stato designato Segretario della sezione e il dott. Nicola Cuccovillo, storico rappresentante del PSI tranese, è stato indicato quale Presidente.Con queste prime designazioni, la sezione di Trani del Partito Socialista Italiano intende dare continuità a una tradizione politica che ha contribuito in maniera significativa allo sviluppo sociale, economico e civile della città, riaffermando valori di riformismo, giustizia sociale e partecipazione democratica che restano oggi attuali e necessari.L'obiettivo è quello di costruire, in modo progressivo e aperto, un percorso di presenza politica sul territorio, capace di coinvolgere cittadini, simpatizzanti e nuove energie. A tal fine, tutti coloro che desiderino avvicinarsi o tornare a partecipare sono invitati a recarsi presso la sede sita in Via Umberto n. 98.Parallelamente, la sezione conferma il proprio interesse e la propria adesione al progetto nazionale "Avanti per l'Italia", che – come sottolineato dal Segretario nazionale Enzo Maraio – nasce dalla nostra storia e guarda al futuro, unendo riformismo socialista, cattolicesimo democratico e associazionismo civico.Tale percorso rappresenta un'occasione di confronto e di elaborazione politica che la sezione intende seguire con attenzione, nella prospettiva di contribuire, per quanto possibile, al dibattito pubblico locale e alle future scelte amministrative della città. Sono questi i riferimenti ideali che orienteranno l'attività della sezione nei prossimi mesi, con l'intento di ricostruire, passo dopo passo, una presenza politica riconoscibile, seria e coerente con la storia del socialismo tranese. Il Segretario Avv. Vincenzo Miranda